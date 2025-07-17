Компанія Вакарчука та "Підпільний стендап" отримали від Мінкульту статус критично важливих

Святослав Вакарчук

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Компанія українського співака Святослава Вакарчука та "Підпільний стендап", засновником якого є гуморист Святослав Загайкевич, отримали статус критично важливих.

Відповідний наказ видало Міністерство культури та стратегічних комунікацій України 23 травня. Зазначається, що ТОВ "Суперсиметрія", що належить Вакарчуку та представляє права на всі твори гурту "Океан Ельзи", та ТОВ "Підпільний стендап" відповідають всім критеріям, для отримання статусу критично важливих, а також забезпечують функціонування економіки в особливий період та потреби ЗСУ.

Наразі ані Святослав Вакарчук, ані Святослав Загайкевич не коментували надання їхнім компаніям статусу критично важливих.

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Святослав Вакарчук та Святослав Загайкевич

Зазначимо, у березні цього року відповідний статус отримали гурти "Без Обмежень" та "Бумбокс". Музичні колективи теж згідно з законом відповідають всім критеріям.

До слова, торік уряд представив нові правила бронювання працівників від мобілізації. Тоді підприємства мали підтвердити статус критично важливих. Водночас такі установи мають забезпечувати середню зарплату від 2,5 мінімальної протягом останнього кварталу. Таку ж суму вони мають виплатити щонайменше один раз на квартал для претендентів на бронювання.