Композитор Руслан Квінта прокоментував, чому Софія Ротару майже не говорить про війну

Український композитор, музичний продюсер проєкту "Голос країни" Руслан Квінта прокоментував, чому співачка Софія Ротару активно не висвітлює повномасштабну війну в Україні, як розгорнула Росія.

За словами Квінти, Софія Михайлівна, так само як і він, не любить "всього цього показушного" і не хоче піаритися на війні.

"У неї, як і в мене, є з ким спілкуватися. Я взагалі не люблю цього всього показушного. І до війни я жив у своєму творчому світі. Є люди, які розпорошують себе на різні піар-історії, хайп на цьому ловлять, хейтять і так далі. А я свою енергію не хочу розкидати. Софія Михайлівна дуже скромна людина, така, як і я. Вона не любить давати інтерв'ю, і я теж не люблю це робити, не любить зніматись у програмах, я – теж. Ми схожі", - сказав Квінта, пише "КП" в Україні".

Руслан Квінта та Софія Ротару товаришують протягом багатьох років

Ротару композитор назвав скромною людиною, яка інакше висловлює свою позицію і своє ставлення до всього, що відбувається в країні:

"Сенс життя – це коли ти підеш із цього життя, щоб про тебе говорили тоді. Зробити щось таке, щоб люди тебе потім ще згадували й згадували. А не думати зараз: а написали десь про мене чи не написали. Софія Михайлівна така сама. Її непублічність... А що вона має говорити? Вона говорить музикою та піснями, як і я", - пояснив Квінта.

Зазначимо, що Руслан Квінта та Софія Ротару товаришують протягом багатьох років і Квінта написав для виконавиці більше 30 хітів.

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення Софія Ротару перебуває в Україні. Публічно активно зірка не говорить про звірства російських окупантів в Україні. Хоча іноді у сторіз артистки з'являються фото на тему повномасштабного вторгнення РФ до України.

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