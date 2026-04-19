Композитор Рибчинський розкрив правду про третю дружину та чому приховує її

Євген Рибчинський

Реклама

Композитор Євген Рибчинський уперше відверто пояснив, чому приховує третю дружину від публіки та не ділиться деталями особистого життя.

Митець дав зрозуміти: рішення тримати кохану подалі від камер — не спонтанне. За його словами, це передусім її позиція, яку він повністю поважає. Після двох шлюбів, що були відкритими для суспільства, він зробив висновки. Публічність, каже Рибчинський, обернулася для нього неприємними наслідками. Саме тому нині він обирає іншу модель — тишу замість зайвої уваги. І додає: внутрішнього ресурсу ділитися особистим більше немає.

«Це не моє бажання, це її бажання. Це ж мій третій шлюб. І в двох попередніх я був відкритий перед суспільством, за що, власне, і вигріб. Уже не маю навіть бажання внутрішнього, та й зовнішнього, ділитися сакральним, сокровенним. Свою кохану виставляти на показ — бажання нема», — зізнався він в коментарі «Ближче до зірок».

Реклама

Євген Рибчинський / © ТСН

Про новий союз композитор заговорив лише наприкінці 2025 року — обережно і без деталей. Тоді він підтвердив: перебуває у третьому шлюбі й живе разом із обраницею. Більше — жодних подробиць. Водночас наголосив, що нинішній формат стосунків його повністю влаштовує.

У минулому особисте життя Рибчинського вже опинялося в центрі гучних обговорень. Після одного з розлучень ситуація переросла у публічний конфлікт із взаємними звинуваченнями. Саме цей досвід, схоже, і вплинув на його нинішню закритість.

