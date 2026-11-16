Кому належать права на пісні Назарія Яремчука: сини співака розкрили правду про поділ його спадщини

Назарій Яремчук

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Сини легендарного співака Назарія Яремчука розкрили, кому належать права на його пісні.

Виконавець помер у червні 1995 року. Від двох шлюбів у нього залишилось троє дітей. На проєкті «Наодинці з Гламуром» сини артиста пояснили, що поділ його майна, зокрема пісень, відбувся за законом. Однак Назарій Яремчук-молодший говорить, що композиції тата з роками стали настільки народними, що їх просто не можна заборонити виконувати.

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«Ви знаєте, все як по закону! Але хочеться сказати, що пісні настільки легендарні, що хто може кому заборонити співати „Червону руту“, „Родину“, „Стожари“ та багато інших. До речі, „Гай, зелений гай“ в останні роки набув такого відродження!» — говорить Назарій Анні Севастьяновій.

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Діти Назарія Яремчука — донька Марія та сини Назарій і Дмитро / © Колаж ТСН.ua

Згодом Дмитро Яремчук додав, що насправді вони успадкували суміжні права на пісні, оскільки вони належать не лише виконавцеві, а й композитору та поету. Правовласниками стали сини Назарія Яремчука від першого шлюбу та донька Марія від другого.

«Права на пісню насамперед належать авторам — композитору і поету. У цьому випадку це суміжні права, але декілька пісень є, що тато написав. Суміжні права належать нам — мені, брату та сестрі», — пояснив Дмитро.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: СИНИ НАЗАРІЯ ЯРЕМЧУКА РОЗКРИЛИ ПРАВДУ ПРО ЛЕГЕНДУ

Нагадаємо, у Назарія Яремчука троє дітей. Щоправда, донька Марія уникає публічності. Нещодавно її зірковий кум Олександр Пономарьов розкрив, чим вона займається та чи повернеться на сцену.

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