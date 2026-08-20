Кому після смерті Гайден Панеттьєрі дістануться її багатомільйонні спадки: експерти роз'яснили роль Кличка

Гайден Панеттьєрі / © Associated Press

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Після смерті американської акторки Гайден Панеттьєрі, яка пішла з життя 16 серпня, залишились її багатомільйонні спадки.

Виникає запитання, кому дістанеться майно покійної артистки. Видання People поспілкувалось з експертами щодо цього. Достеменно лишається невідомим, чи залишила Гайден Панеттьєрі заповіт або ж трастовий фонд. Однак саме від цього й залежить, як буде поділене її майно.

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Загалом, акторка володіла нерухомістю, банківськими рахунками, а також вона отримувала роялті завдяки серіалам «Герої», «Нешвілл», фільму «Крик» та мемуарам. Виплати надходитимуть й після смерті зірки Голлівуду.

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Якщо Гайден Панеттьєрі заздалегідь подбала про заповіт та трастовий фонд, то все її майно буде поділене так, як вона того бажала. При цьому, від публіки ця інформація приховуватиметься. Однак, якщо цього немає, то спадок ділитиметься згідно з каліфорнійським законодавством.

За законом прямою спадкоємицею Гайден Панеттьєрі є її 11-річна донька Кая-Євдокія, повним опікуном якої є батько — український боксер Володимир Кличко. Оскільки дитина є неповнолітньою, то їй буде призначений опікун, який розпоряджатиметься майном. При цьому людина, яка керуватиме коштами Каї-Євдокії, зобов’язана щороку подавати звіт. Так триватиме до повноліття дівчинки.

Експерти припускають, що суд призначить опікуном саме Володимира Кличка, оскільки він є батьком. Батьки Гайден Панеттьєрі теж можуть претендувати на цю роль та навіть подавати відповідні документи до суду, але юристи вважають це малоймовірним.

Що відомо про смерть Гайден Панеттьєрі

Гайден Панеттьєрі померла 16 серпня у віці 36 років. Акторку знайшли непритомною в апартаментах у Грінвіллі, де вона мешкала. Незадовго до цього на 911 зателефонував чоловік, який і повідомив, що жінка не реагує на зовнішні подразники та перебуває в стані зупинки серця. ЗМІ оприлюднили аудіозапис диспетчерської розмови, й там йшлося, що медики вирушають на місце події, аби провести рятувальні заходи для людини, що пережила «передозування». До речі, у будинку Гайден Панеттьєрі також виявили препарат, що використовують для екстреного усунення наслідків передозування опіоїдами.

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Утім, причина смерті акторки наразі не розголошується. Вже був проведений розтин тіла Гайден Панеттьєрі, і судмедексперти не виявили ознак насильницької смерті.

До речі, у момент смерті разом з акторкою перебував Браян Гікерсон, з яким у неї були доволі складні стосунки. Раніше Гайден страждала від фізичного насильства з його боку. Чоловік навіть був ув’язнений за побиття зірки Голлівуду. Нещодавно й мама померлої Гайден Панеттьєрі розповіла правду про обранця доньки.

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