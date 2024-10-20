Концерт KOLA у Києві: хто із зіркових гостей відірвався на шоу співачки та що їй подарували

Іменинницю вітали як українські знаменитості, так і її команда й глядачі.

Українська співачка Анастасія Прудіус, більш відома як KOLA відгриміла свій перший масштабний концерт у Палаці спорту у Києві.

Шоу було присвячено дню народженню артистки, яке вона святкує 19 жовтня. На оригінальне святкування прийшло не лише тисячі фанатів, але й чимало зірок із шоубізу.

Зокрема, на сцені KOLA вражала своїми хітами та запальними номерами у дуетах з Артемом Пивоваровим, YAKTAK, Михайлом Крупіним, alyona alyona, Parfeniuk та інші. До речі, реперка alyona alyona просто на сцені подарувала співачці хліб, як символ простого, але важливого подарунку, а решта виконавців – квіти.

Концерт KOLA у Києві / Фото: instagram.com/kola__official

Крім того, під час виконання пісень KOLA спускалася до зали з глядачами та обіймалася з фанами та зірковими друзями. Так, на концерт співачку прийшли підтримати Дмитро Монатік з вагітною дружиною Іриною, Маша Єфросиніна з подругою Олею Поляковою та дітьми, Джамала, Jerry Heil, Володимир Завадюк, Анатолій Анатоліч з родиною, Христина Решетнік з сином та багато інших.

Концерт KOLA у Києві / Фото: instagram.com/kola__official

У Мережі знаменитості вже поділилися емоціями від феєричного шоу та показали, як підспівували й танцювали протягом усього вечора. І до того ж привітали іменинницю й побажали не зупинятися й досягати ще більших висот. Тим часом блогерка Даша Квіткова наважилася публічно привітати Настю з 32-річчя просто із зали Палацу спорту. А Джамала заспівала фрагмент пісні, коли KOLA підійшла до неї.

Наприкінці концерту на Настю чекав зворушливий сюрприз від команди, яка неочікувано вийшла на сцену з великим тортом під гучні овації та традиційну пісню "З днем народження", яку виконували шанувальники з ліхтариками у руках.

Концерт KOLA у Києві / Фото: instagram.com/kola__official

Концерт KOLA у Києві / Фото: instagram.com/kola__official

Концерт KOLA у Києві / Фото: instagram.com/kola__official

А вже за лаштунками артистка зустрілася з маленьким прихильником Глібом – сином української акторки Анни Саліванчук. Хлопчик на день народження його улюбленої співачки подарував їй власноруч намальований портрет.

Концерт KOLA у Києві / Фото: instagram.com/kola__official

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