Концерт Леді Гаги у Маямі скасували через тропічний шторм: співачка зі сльозами звернулася до фанів

Попдіва Леді Гага мала запалювати зі своїми фанами на стадіоні Hard Rock у Маямі у суботу ввечері, однак шоу зірки довелося терміново зупинити. Причиною став сильний тропічний шторм, який приніс у Флоріду дощ та грозу.

Після скасування виступу співачка зі сльозами на очах звернулася до прихильників у Instagram та попросила вибачення за те, що їм не вдалося насолодитися концертом.

"Вибачте, що я не змогла продовжити шоу, бо це було дуже небезпечно, блискавка була непередбачувана та змінювала напрям кожну мить. Слухайте, деякі з вас роками називали мене "матір'ю-монстром", але в глибині душі я знала, що так буде краще для вашої безпеки. Дякую, що вірили в мене. Це був найбільший тур у моєму житті, і я плекатиму цей момент вічно - мені знадобилося багато часу, щоб зцілитися, але я зцілилася", - звернулася до фанів Леді Гага.

Співачка зізналася, що мріяла заспівати під час концерту під дощем свій хіт Rain on me, але обрала безпеку. У емоційному зверненні зірка також показала букет червоних троянд, який їй подарували прихильники та повідомила, що це дуже важливо для неї.

"Люблю вас. Дякую за квіти, оплески та за розуміння. Життя має значення", - додала Леді Гага.

Читайте також: