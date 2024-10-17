Концерт "Океану Ельзи" перервала повітряна тривога: Вакарчук продовжив виступ у метро

Український гурт "Океан Ельзи" у середу, 16 жовтня, відіграв останній з п'яти концертів у київському "Палаці спорту", що були присвячені 30-річчю творчості музикантів.

Утім, виступ не минув без пригод. Близько 20:00 у Києві та області пролунав сигнал повітряної тривоги. Спочатку небезпека швидко минула. Однак згодом сирени знову залунали через загрозу обстрілу. Концерт не можна було продовжувати через небезпеку, тож всіх глядачів попросили пройти до укриття, найближче з яких було розташоване в метро.

Колектив на чолі зі співаком Святославом Вакарчуком вирушив разом з прихильниками. У підземці артисти продовжили концерт, щоправда, замість мікрофона лідер гурту тримав у руках рупор.

Святослав Вакарчук зіграв концерту "Океану Ельзи" в метро під час повітряної тривоги

У метро Святослав Вакарчук виконав легендарні пісні "Океану Ельзи", серед яких "Як ніколи", "Не питай", "Без бою", "Я так хочу", "На небі". До речі, коли артист співав ліричну пісню, то попросив прихильників, аби ті ввімкнули ліхтарики на телефонах, що вони й зробили.

"Так, хлопці й дівчата, зараз буде тиха, повільна, лірична пісня, під яку ми з вами запалюємо вогники", - звернувся до фанів артист.

Нагадаємо, на один з п'яти концертів "Океану Ельзи" завітала співачка Віра Брежнєва. Виконавиця була не сама. Компанію артистці склав загадковий чоловік, з яким її запідозрили в романі.

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