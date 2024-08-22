Концерт "Єдиного Кварталу" до Дня Незалежності: дует Білик і Ткача, перевтілення Боклана та інші сюрпризи

У неділю, 25 серпня, о 19:00 в ефірі "1+1 Україна" відбудеться прем'єра концерту "Єдиного Кварталу" до Дня Незалежності України.

На глядачів чекає нова програма, виступи зіркових гостей, патріотичні номери та актуальний гумор від акторів Студії "Квартал 95". "Кварталівці" разом з найпопулярнішими виконавцями вийдуть на сцену палацу "Україна»" щоб привітати українців з Днем Незалежності, наповнити позитивом, підняти настрій усім присутнім, зарядити бойовим духом військових та подякувати за те, що ми зараз можемо жити, працювати та ходити по нашій українській землі.

Традиційно серед глядачів концерту були особливі гості – захисники та захисниці, бійці ВМС, військові, які нещодавно повернулися з полону, працівники ДСНС, переселенці, медики, педагоги.

Концерт "Єдиного Кварталу" до Дня Незалежності

"Для нас це особливий концерт, бо вперше від початку повномасштабної війни "Квартал" виступає на сцені палацу "Україна", де раніше минали всі наші концерти. Дуже символічно, що ми повертаємося до "України" саме на День Незалежності, і головне державне свято ми будемо святкувати на сцені головного концертного майданчика України. Чесно зізнаюся, я сам хвилювався перед виходом. Понад два роки ми з хлопцями та дівчатами не виступали перед таким великим глядацьким залом. Та й головні наші виступи зараз перед захисниками – у військових частинах, в госпіталях, на полігонах…", - говорить Євген Кошовий.

Концерт "Єдиного Кварталу" до Дня Незалежності

На концерті "Єдиного Кварталу" до Дня Незалежності України на глядачів чекають виступи MONATIK, Ірини Білик, Pianoбоя Дмитра Шурова, ансамблю танцю VIRSKY. Також будуть зіркові сюрпризи: Ірина Білик заспіває дуетом з Юрієм Ткачем!

Концерт "Єдиного Кварталу" до Дня Незалежності

І найголовніше – буде багато актуального гумору від "кварталівців". Так, актори запропонують пофантазувати, в якому єдиному можливому форматі могли б відбуватися "мирні перемовини" з РФ. Настя Оруджова та Саша Машлятіна покажуть мініатюру про неординарні методи виховання онуків сучасними бабусями. Не обійдеться без несподіваних перевтілень. Юрій Великий з'явиться в образі Отелло, а Народний артист України Станіслав Боклан стане Одіссеєм.

Концерт "Єдиного Кварталу" до Дня Незалежності

Будуть і патріотичні номери. Так, вокалістки "Жіночого Кварталу" виконають пісню-молитву за наших воїнів, які щодня виборюють нашу незалежність та свободу на фронті. А в фіналі концерту "кварталівці" вийдуть на сцену з піснею про Україну, рядки якої складаються з цитат видатних земляків – Тараса Шевченка, Лесі Українки, В'ячеслава Чорновола, Ліни Костенко, Василя Симоненка, Павла Тичини, Василя Стуса та інших. Хоча багато з цих слів були написані понад століття тому, але і зараз вони, як ніколи, актуальні.

Концерт до Дня Незалежності України, так само як і всі інші концерти "Кварталу", має благодійну мету – допомогти військовим. Частина коштів з продажу квитків піде на ЗСУ – на актуальні потреби захисників та захисниць. Цього разу кошти будуть направлені на FPV-дрони та РЕБи для 27-ї окремої Печерської бригади НГУ.

Концерт "Єдиного Кварталу" до Дня Незалежності

Дивіться концерт "Єдиного Кварталу" до Дня Незалежності України – у неділю, 25 серпня, о 19:00 на телеканалі "1+1 Україна".

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