Концерт зрадниці Ані Лорак у Туреччині скасували на вимогу українців: "Хай їде геть"

Концерт співачки-мовчунки Ані Лорак у Туреччині скасували завдяки клопотанням українців.

Поки на батьківщині горе-артистки триває війна, вона замовчує злочини кремля та їздить по світу з концертами. Днями запроданка вирішила виступити в Туреччині, однак українці виступили проти приїзду артистки.

Як повідомив консул України в Анталії Олександр Воронін, разом з представниками посольства України вони звернулися до організаторів концерту з вимогами про скасування виступу зрадниці.

Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Рада директорів холдингу Kilit Hospatality Group, до якої належить концертний майданчик, підтримала пропозицію української громади.

"Скоординувавши спільні зусилля Посольства України в Турецькій Республіці, нашого Консульства України в Анталії та української громади, вдалося домогтися скасування проведення концерту Ані Лорак (Кароліни Куєк) у концертному залі The Cosmos Theatre. Це рішення ухвалила Рада директорів холдингу Kilit Hospatality Group, до якого входить мережа готелів Nirvana та згаданий концертний зал, після всебічного вивчення ситуації з концертом Ані Лорак, ролі особистості "артистки" у війні рф проти України та можливих репутаційних наслідків проведення такого концерту з урахуванням суспільного резонансу з боку української спільноти. Продаж квитків зупинено, тим хто їх вже придбав будуть повернуті кошти", - повідомив Воронін.

Концерт Ані Лорак в Туреччині скасували

Українці позитивно відреагували на такі новини та порадили й іншим країнам відмовитися від виступів запроданки: "Все правильно, хай їде геть", "Дякуємо, зрадники нам не потрібні", "Так їй і треба", "Продажна коза, а не співачка", "Хай тільки в рашці і співає".

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни в Україні Ані Лорак, яка родом з Чернівців, залишилася заробляти криваві рублі в РФ та мовчить про те, що відбувається на її батьківщині. Зрадниця продовжує платити податки країні-агресорці та навіть бере участь у пропагандистських акція - не так давно Лорак зганьбилася черговим цинічним вчинком на підтримку РФ.

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