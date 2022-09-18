Концерти співачки-зрадниці Ані Лорак масово скасовують у Європі

Восени співачка Ані Лорак збиралася у тур містами Європи і задля цього на афішах навіть вказала, що вона "найтитулованіша співачка України".

Втім, Ані Лорак довелося швидко з небес повернутися на землю, адже її концерти у Європі почали масово скасовувати.

Після хвилі обурення української спільноти різні концертні агенції почали повідомляти про відміну виступів виконавиці. Від жовтня по листопад Лорак планувала виступити у низці європейських міст, як от Лемго, Гамбурзі, Дортмунді, Оффенбаху, Празі, Нюрнберзі та інших.

Втім, празькі організатори туру Forum Karlin вже відреагували на хвилю обурення і відповіли у сторіз свого Instagram, що концерт Ані Лорак скасували й афіш вже немає.

Сподіваємося, що така ж доля чекає на виступи Лорак у Німеччині, оскільки там і українці та місцеві активісти планують влаштувати протест.

Зазначимо, що нещодавно блогер Віталій Гордієнко повідомив, що задля свого туру в Європі Ані Лорак охрестила себе в афішах "найтитулованішою співачкою України". Блогер зазначив, що артистка "швидко перевзулася" після того, як її концертна діяльність у Росії пішла на спад.

Тим часом, Міністр культури та інформаційної безпеки Олександр Ткаченко зазначив, що тих артистів, хто підтримує або замовчує російську агресію, позбавлять звань народних артистів України. Ткаченко розповів, щоб для того, щоб позбавити звань артистів, які підтримують РФ, потрібно внести зміни до законодавства.

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