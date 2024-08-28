Кончіта Вурст показалася без сценічного образу і приголомшила, який вигляд має у повсякденні

Артиста стала дедалі частіше у фотоблогу поставити без епатажного образу.

Переможниця "Євробачення-2014" Кончіта Вурст, австрійський співак і драг-квін Томас Нойвірт, показала, який вигляд має у повсякденні.

Зазвичай, артистка вкрай рідко постає перед прихильниками без сценічного образу. Кончіта віддає перевагу розкішним сукням, довгому волоссю, підборам та яскравому макіяжу. Образ виконавиця доповнює фірмовою бородою.

Кончіта Вурст / Фото: instagram.com/conchitawurst

Та останнім часом артистка стала дедалі частіше показуватися у фотоблогу без сценічного образу. Зокрема, співачка демонструє, який вигляд має у повсякденні. Томас Нойвірт, який виступає в образі Кончіти Вурст, має коротеньке волосся, акуратну бороду. Окрім того, він неабияк фізично підготовлений та має накачану фігуру, яку не соромиться демонструвати. Цього разу Нойвірт показався в душі, де зробив фото в дзеркалі, та хизувався своїм сталевим пресом.

Кончіта Вурст / Фото: instagram.com/conchitawurst

Зазначимо, популярність Кончіті Вурст приніс пісенний конкурс "Євробачення-2014", де вона виборола перше місце з піснею Rise Like a Phoenix. Співачка тоді просто приголомшила своєю епатажністю, коли поєднала ніжний жіночий образ із брутальним чоловічим.

Нагадаємо, тим часом український шоумен Олексій Дурнєв показував, який вигляд мав у молодості. Артист опублікував фото зі своїх студентських часів.

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