Кончіта Вурст показалася без сценічного образу і приголомшила, який вигляд має у повсякденні

Артиста стала дедалі частіше у фотоблогу поставити без епатажного образу.
Переможниця "Євробачення-2014" Кончіта Вурст, австрійський співак і драг-квін Томас Нойвірт, показала, який вигляд має у повсякденні.
Зазвичай, артистка вкрай рідко постає перед прихильниками без сценічного образу. Кончіта віддає перевагу розкішним сукням, довгому волоссю, підборам та яскравому макіяжу. Образ виконавиця доповнює фірмовою бородою.
Та останнім часом артистка стала дедалі частіше показуватися у фотоблогу без сценічного образу. Зокрема, співачка демонструє, який вигляд має у повсякденні. Томас Нойвірт, який виступає в образі Кончіти Вурст, має коротеньке волосся, акуратну бороду. Окрім того, він неабияк фізично підготовлений та має накачану фігуру, яку не соромиться демонструвати. Цього разу Нойвірт показався в душі, де зробив фото в дзеркалі, та хизувався своїм сталевим пресом.
Зазначимо, популярність Кончіті Вурст приніс пісенний конкурс "Євробачення-2014", де вона виборола перше місце з піснею Rise Like a Phoenix. Співачка тоді просто приголомшила своєю епатажністю, коли поєднала ніжний жіночий образ із брутальним чоловічим.
Нагадаємо, тим часом український шоумен Олексій Дурнєв показував, який вигляд мав у молодості. Артист опублікував фото зі своїх студентських часів.
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