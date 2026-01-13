Кончіта Вурст відреклася від "Євробачення" і пояснила свою позицію

Кончіта Вурст / © Associated Press

Переможниця "Євробачення-2014" Кончіта Вурст (австрійський співак і драг-квін Томас Нойвірт) відреклась від міжнародного пісенного конкурсу.

Про це артистка оголосила в Instagram. Кончіта Вурст опублікувала допис, в якому зазначила, що дійсно вдячна музичному конкурсу, адже він безпосередньо вплинув на її життя. Проте виконавиця вирішила більше не пов'язувати себе з "Євробаченням". Співачка говорить, що настав час зосередитися на інших проєктах та вкладати сили в їхній розвиток.

"Відтепер я відходжу від контексту "Євробачення". Я рухаюся до того, щоб більше зосередитися на інших професійних проєктах і дозволити новим речам розвиватися", - говорить співачка.

Заява Кончіти Вурст про "Євробачення" / © instagram.com/conchitawurst

Кончіта Вурст також додала, що хоч "Євробачення" – це значна частина життя, проте більше єврофани не побачать її на сцені конкурсу чи на заходах, що безпосередньо з ним пов'язані. Артистка назвала це рішення "особистим", подробиці якого вона не розкриватиме.

"Мій зв'язок з "Євробаченням" залишається як частина моєї історії, а не як місце для моїх наступних кроків. Моє рішення особисте, і я не буду його більше коментувати", - підсумувала співачка.

Зазначимо, Кончіта Вурст брала участь у "Євробачення-2014". Артистка виступала з піснею Rise Like A Phoenix, отримала від глядачів та суддів 290 балів і виборола перше місце.

Нагадаємо, наразі в Україні готуються до "Євробачення-2026". Нещодавно стали відомі імена всіх десяти фіналістів нацвідбору. Хто саме представлятиме Україну на пісенному конкурсі – стане відомо 7 лютого.