Кондратюк допоміг Валевській купити квартиру: співачка розкрила, що сталося з житлом після її розлучення

Ігор Кондратюк, Наталія Валевська

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Українська співачка Наталія Валевська розповіла, що сталося з її квартирою в Києві, яку вона придбала за фінансової підтримки продюсера Ігоря Кондратюка.

Так, ще після перемоги на проєкті «Шанс» артистка купила собі квартиру у Києві. У той період вона була у стосунках з тоді ще чоловіком та продюсером Володимиром Пригладем. І вони разом займалися поверненням боргів шоумену, який повірив в амбітну виконавицю.

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Зрештою, після розлучення артистка зберегла житло у власності й повністю ним розпоряджається. І дотепер Наталія не приховує вдячності продюсеру та його родині за підтримку на початку її кар’єри.

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Наталія Валевська / © instagram.com/valevska_official

«Так, квартира залишилася в моїй власності. Я дуже вдячна Ігорю Васильовичу за можливість отримати власні квадратні метри й жити в оселі, у якій живу сьогодні. Дякую, що в моєму житті є добрі ангели», — поділилася артистка в інтерв’ю «Фокус».

До слова, раніше Наталія вже розповідала, що Ігор Кондратюк та його дружина Олександра відіграли важливу роль у її творчому становленні. Саме після участі й перемоги в музичному проєкті «Шанс» співачка від них отримала неабиякий поштовх до великої сцени та почала будувати сольну кар’єру.

Тоді продюсер позичив Валевській гроші на придбання житла. Суму артистка описувала як «п’ятизначну». Повернення боргу розтягнулося на кілька років, однак співачка виконала свої зобов’язання. Кондратюка вона свого часу навіть називала «старшим братом» — настільки важливою для неї була його підтримка.

Нагадаємо, нещодавно продюсер Юрій Нікітін розкри секрет 29-річної співпраці з Андрієм Данилком і з якими труднощами вони зіштовхуються.

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