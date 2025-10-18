ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1023
Час на прочитання
2 хв

Кондратюк емоційно відреагував на зухвалу заяву Полякової про зміни правил нацвідбору на "Євробачення"

Продюсер прокоментував суперечку навколо участі Полякової у нацвідборі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ігор Кондратюк та Оля Полякова

Ігор Кондратюк та Оля Полякова

Український продюсер Ігор Кондратюк прокоментував гучну заяву співачки Олі Полякової, яка вимагає змінити правила нацвідбору на "Євробачення-2026".

Нагадаємо, артистка не погоджується з пунктом, який забороняє участь виконавцям, що виступали в Росії після 2014 року, й навіть заявила, що готова звертатися до суду, аби домогтися права взяти участь у конкурсі.

Ігор Кондратюк наголосив, що під час війни змінювати правила — недоцільно. Водночас знаменитість підкреслив, що варто дотримуватися рівності для всіх учасників.

"Я не знаю, що робили українські артисти після 2014 року, але станом на сьогодні, коли триває війна, я би правил не змінював. Єдине, чого треба дотримуватися — це рівності для всіх учасників", — зазначив продюсер у коментарі для BLIK.ua.

Оля Полякова та Ігор Кондратюк

Оля Полякова та Ігор Кондратюк

Разом із тим Кондратюк визнав, що Полякова — одна з найяскравіших українських артисток, і не бачить причин, чому вона не могла б брати участь у відборі, якщо не порушує вимоги: "Чому я маю сумніватися у її бажанні брати участь у нацвідборі? Вона не менш талановита, ніж інші. Навпаки — яскравіша за багатьох конкурсантів, яких я бачив останніми роками".

Водночас продюсер утримався від прогнозів щодо можливих шансів співачки на перемогу: "Не чув пісню, яку вона хоче представити. А пісня — головне".

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Dakooka після виступів у РФ заявила, що подала заявку на участь у нацвідборі "Євробачення-2026" — і цим викликала справжній шквал емоцій у Мережі. Користувачі розділилися на два табори, а навколо її минулого знову спалахнув гучний скандал.

Дата публікації
Кількість переглядів
1023
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie