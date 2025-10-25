Кондратюк оцінив шанси Полякової потрапити на нацвідбір на "Євробачення" після її гучних заяв про суд

Оля Полякова, Ігор Кондратюк

Відомий продюсер та телеведучий Ігор Кондратюк прокоментував ситуацію навколо бажання Олі Полякової представити Україну на пісенному конкурсі «Євробачення-2026».

На думку Кондратюка, цього року артистка не зможе потрапили до списку конкурсантів нацвідбору. Він вважає, що організатор конкурсу «Суспільне» свої правила залишить незмінними, адже вони були ухвалені ще до того, як артистка заявила про свою участь з проханням переглянути один пункт. А саме мовиться про заборону участі виконавцям, які їздили до РФ після 2014 року.

«Наскільки я зрозумів, правила для цього Нацвідбору затвердили ще раніше, ніж Оля вирішила подати заявку. Вона яскрава артистка, але це не означає, що правила треба переписувати», — зазначив продюсер у коментарі для «Київ 24».

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Кондратюк переконаний, що Суспільне не піддасться тиску, навіть попри суспільний резонанс навколо участі співачки. Але не відкидає, що зміни у правилах можуть відбутися, але вже у наступних роках. Тим не менш, сам продюсер зараз підтримує рішення про недопуск артистів, які виступали в країні-агресорці після російського вторгнення на терторію України.

«Я думаю, що навряд чи Суспільне змінюватиме умови. Можливо, у 2027 році вони переглянуть правила, але я б цього не робив», — зазначив шоумен.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова офіційно підтвердила, що подала заявку на участь у Нацвідборі на «Євробачення-2026». Однак згідно з чинними правилами вона не може брати участі, оскільки після 2014 року виступала в Росії. Попри це, зірка не здається — вона звернулася до Суспільного з проханням переглянути правила, адже буцімто вони порушують Конституцію України про рівні права. Ба більше, її продюсер Михайло Ясинський уже звернувся до EBU з гучною заявою.