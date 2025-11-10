Кондратюк побував на концерті Пивоварова й назвав його унікальність: "Не згадаю, хто ще такий же"

Ігор Кондратюк і концерт Артема Пивоварова у Києві / © instagram.com/kondratiuk_official

Продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк поділився своїми враженнями після одного з концертів Артема Пивоварова у київському Палаці спорту.

Шоумен став глядачем треього з семи аншлагових виступів, які Пивоваров дає в одному з головних концертних майданчиків країни. За словами Кондратюка, все було організовано на найвищому рівні — від сцени до світла. Водночас продюсер відзначив не лише масштабність шоу, але й харизму артиста.

«Третій концерт Артема Півоварова в київському Палаці спорту — третій аншлаг відданих фанатів цього цікавого та вже солідного співака. Він іде на рекордну кількість концертів у Палаці Спорту поспіль! (наразі рекорд у „Океану Ельзи“ — п’ять аншлагів). Сцена, світло — хай левел», — написав продюсер в Instagram.

Концерт Артема Пивоварова у Києві / © instagram.com/kondratiuk_official

Кондратюк також висловився про унікальність Пивоварова — вміння легко й природно спілкуватися з публікою, чим, на його думку, володіє небагато українських артистів. Цікаво, що того вечора продюсер також зустрів у ложі ще одну зірку — Еліну Світоліну. Спортсменка теж насолоджувалася музикою, а Кондратюк зізнався, що йому було приємно спостерігати за концертом у компанії найтитулованішої української тенісистки.

«Артем гарно говорить — спілкується з публікою. Навіть не згадаю, хто ще з наших артистів такий же вправний у розмовному жанрі!» — підкреслив Ігор.

Ігор Кондратюк і Еліна Світоліна / © instagram.com/kondratiuk_official

