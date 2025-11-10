ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1066
Час на прочитання
2 хв

Кондратюк побував на концерті Пивоварова й назвав його унікальність: "Не згадаю, хто ще такий же"

Продюсер оцінив професіоналізм співака, який зазіхнув на одразу сім концертів у Палаці спорту в Києві.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Ігор Кондратюк і концерт Артема Пивоварова у Києві

Ігор Кондратюк і концерт Артема Пивоварова у Києві / © instagram.com/kondratiuk_official

Продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк поділився своїми враженнями після одного з концертів Артема Пивоварова у київському Палаці спорту.

Шоумен став глядачем треього з семи аншлагових виступів, які Пивоваров дає в одному з головних концертних майданчиків країни. За словами Кондратюка, все було організовано на найвищому рівні — від сцени до світла. Водночас продюсер відзначив не лише масштабність шоу, але й харизму артиста.

«Третій концерт Артема Півоварова в київському Палаці спорту — третій аншлаг відданих фанатів цього цікавого та вже солідного співака. Він іде на рекордну кількість концертів у Палаці Спорту поспіль! (наразі рекорд у „Океану Ельзи“ — п’ять аншлагів). Сцена, світло — хай левел», — написав продюсер в Instagram.

Концерт Артема Пивоварова у Києві / © instagram.com/kondratiuk_official

Концерт Артема Пивоварова у Києві / © instagram.com/kondratiuk_official

Кондратюк також висловився про унікальність Пивоварова — вміння легко й природно спілкуватися з публікою, чим, на його думку, володіє небагато українських артистів. Цікаво, що того вечора продюсер також зустрів у ложі ще одну зірку — Еліну Світоліну. Спортсменка теж насолоджувалася музикою, а Кондратюк зізнався, що йому було приємно спостерігати за концертом у компанії найтитулованішої української тенісистки.

«Артем гарно говорить — спілкується з публікою. Навіть не згадаю, хто ще з наших артистів такий же вправний у розмовному жанрі!» — підкреслив Ігор.

Ігор Кондратюк і Еліна Світоліна / © instagram.com/kondratiuk_official

Ігор Кондратюк і Еліна Світоліна / © instagram.com/kondratiuk_official

Нагадаємо, нещодавно ексдружина співака Дзідзьо здивувала заявою про нацвідбір і чи вірить у свою перемогу на конкурсі.

Дата публікації
Кількість переглядів
1066
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie