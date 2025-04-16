Кондратюк розкрив, як путіністу Сосєдову на "Х-Факторі" майстерно заткнули рота в питанні про Крим

Ігор Кондратюк та Сергій Сосєдов

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Продюсер та ведучий Ігор Кондратюк, який раніше розкрив ім'я найталановитішого переможця "Караоке на майдані", пригадав, як на українському талант-шоу майстерно заткнули рота путіністу Сергію Сосєдову в питанні про Крим.

Росіянин, який виявився палким прихильником політики кремлівського диктатора путіна, працював на одному з телеканалів України, зокрема, він був суддею проєкту "Х-Фактор". Після початку війни на сході та анексії Криму скандальний Сосєдов залишився в кріслі журі. Ба більше, він ще й намагався просувати російську пропаганду та виправдовувати дії кремлівської влади. Утім, путініста швидко поставили на місце.

Як пригадав в інтерв'ю blik.ua Ігор Кондратюк, який теж був у складі журі, адміністраторки талант-шоу майстерно заткнули йому рота. Зрештою Сосєдову категорично заборонили говорити в ефірі бодай щось про Крим, а після 2015 року він покинув проєкт.

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Сергій Сосєдов

"Після 2014 року і окупації Криму ми важко комунікували. Знаєте, до того, як керівництво каналу заборонило Сосєдову говорити про Крим в ефірі (він зробив спробу), його різко опустили на землю дівчата-адміністраторки проєкту. Вони в курилці його просто знищили за намагання виправдати окупацію Криму росією, він вибіг червоний на вулицю! Зараз я з ним жодних стосунків не підтримую. Він точно ідейний імперіаліст", — розповів Кондратюк.

Зазначимо, Сергій Сосєдов є палким прихильником політики путіна та не приховує свою українофобську позицію. Від червня 2017 року він перебуває в базі сайту "Миротворець". З початком повномасштабної війни в Україні, звичайно ж, його позиція не змінилася. У січні 2023 року скандальний критик опинився під санкціями.

Нагадаємо, раніше скандальний продюсер Юрій Бардаш поплатився за свою проросійську позицію. Президент Володимир Зеленський запровадив проти нього санкції.