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Кондратюк розкрив, як путіністу Сосєдову на "Х-Факторі" майстерно заткнули рота в питанні про Крим
Критик після окупації півострова працював на українському телебаченні та намагався просувати пропаганду РФ, але його швидко поставили на місце.
Продюсер та ведучий Ігор Кондратюк, який раніше розкрив ім'я найталановитішого переможця "Караоке на майдані", пригадав, як на українському талант-шоу майстерно заткнули рота путіністу Сергію Сосєдову в питанні про Крим.
Росіянин, який виявився палким прихильником політики кремлівського диктатора путіна, працював на одному з телеканалів України, зокрема, він був суддею проєкту "Х-Фактор". Після початку війни на сході та анексії Криму скандальний Сосєдов залишився в кріслі журі. Ба більше, він ще й намагався просувати російську пропаганду та виправдовувати дії кремлівської влади. Утім, путініста швидко поставили на місце.
Як пригадав в інтерв'ю blik.ua Ігор Кондратюк, який теж був у складі журі, адміністраторки талант-шоу майстерно заткнули йому рота. Зрештою Сосєдову категорично заборонили говорити в ефірі бодай щось про Крим, а після 2015 року він покинув проєкт.
"Після 2014 року і окупації Криму ми важко комунікували. Знаєте, до того, як керівництво каналу заборонило Сосєдову говорити про Крим в ефірі (він зробив спробу), його різко опустили на землю дівчата-адміністраторки проєкту. Вони в курилці його просто знищили за намагання виправдати окупацію Криму росією, він вибіг червоний на вулицю! Зараз я з ним жодних стосунків не підтримую. Він точно ідейний імперіаліст", — розповів Кондратюк.
Зазначимо, Сергій Сосєдов є палким прихильником політики путіна та не приховує свою українофобську позицію. Від червня 2017 року він перебуває в базі сайту "Миротворець". З початком повномасштабної війни в Україні, звичайно ж, його позиція не змінилася. У січні 2023 року скандальний критик опинився під санкціями.
Нагадаємо, раніше скандальний продюсер Юрій Бардаш поплатився за свою проросійську позицію. Президент Володимир Зеленський запровадив проти нього санкції.