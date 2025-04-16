Кондратюк розкрив ім’я відомого співака, якого вважає найталановитішим переможцем "Караоке на майдані"

Ігор Кондратюк / © instagram.com/kondratiuk_official

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Український продюсер і ведучий Ігор Кондратюк розкрив ім'я відомого українського співака, якого вважає найталановитішим переможцем шоу "Караоке на майдані".

Проєкт проіснував на телеекранах тривалих 20 років. Там свого часу встигло взяти участь чимало артистів, які нині є популярним. Це і Тіна Кароль, і Макс Барських, і Наталія Валевська, і Віталій Козловський та інші. Утім, Ігор Кондратюк в інтерв'ю blik.ua говорить, що найталановитішим для нього є співак Павло Табаков. За словами продюсера, виконавець здобув перемогу в п'ятому сезоні "Шансу", а потім на "Голосі країни-2". Кондратюк зазначив, що не кожному артистові це під силу. Зокрема, Табаков випустив шість альбомів, дає благодійні концерти та відкрив творчу школу у Львові.

"Не хочу нікого образити, але назву Пашу Табакова. Він є самодостатнім музикантом і співаком. З пристойним авторським репертуаром. Також Паша написав декілька мюзиклів. У нього є дитяча творча школа у Львові. До слова, Табаков — єдина людина, яка виграла і "Шанс", і "Голос країни". Повірте, це зробити дуже і дуже непросто. Він творить безперервно, а в деяких переможців талант-шоу були паузи у творчості, а є й такі, про яких ми вже забули", — говорить Кондратюк.

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Павло Табаков / © instagram.com/tabakov_official

Утім, продюсер вважає, що інші учасники проєкту "Шанс" теж були неабияк талановитими. Зокрема, ведучий відзначив Надю Дорофєєву, Євгена Турчинова, Наталію Валевську: "Було багато талановитих!".

Нагадаємо, особливо тісні зв'язки у Кондратюка були з Віталієм Козловським, якого він продюсував. Утім, їхня співпраця закінчилася зі скандалом. Всі права на пісні Козловського залишилися в Кондратюка, однак артист продовжував їх співати без дозволу. Врешті, вони судилися. Козловський програв суд та мав виплатити Кондратюку борг. Утім, з цим виявилося теж не все просто, адже продюсер заявляє, що не отримує кошти. А нещодавно Кондратюк зробив гучну заяву про службу співака в ЗСУ.