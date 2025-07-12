Кондратюк розкрив правду про контракт з Козловським і відповів на хейт у свій бік: "Це не про гроші"

Ігор Кондратюк, Віталій Козловський

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Український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк знову висловився щодо тривалого конфлікту зі співаком Віталієм Козловським, з яким співпрацював у 2000-х роках.

Кондратюк емоційно прокоментував питання контракту, прибутків і судової тяганини, наголосивши, що фінансовий інтерес ніколи не був його головним мотивом у цій співпраці. Натомість в інтерв'ю "Слей Шоу" він наголосив, що вкладався у співака навіть тоді, коли міг заробляти більше в інших сферах.

"Я не заробляв на Козловському, ні на кому не заробляв. У Козловського в результаті роботи зі мною величезний репертуар і купа кліпів. А якби я займався тільки продюсуванням музичним, думаю, цього всього було б менше, бо більшу частину грошей би забирав я. А мене гроші не дуже цікавили. Я заробляв добряче на телебаченні. Мені було трошки до дупи за все", — поділився шоумен.

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Кондратюк також здивував, що насправді жодних юридичних документів на початку їхньої роботи не було. Так, усе ґрунтувалося на усних домовленостях, які, за його словами, теж мають юридичну силу.

"Усний контракт – він теж має силу, почитай закони українські... У нас весь менеджмент знав наші домовленості. Не було іншого способу себе убезпечити від того, що я витрачаю свій час і працюю на співака, а він мені потім скаже, що йому набридло", — пояснив Ігор.

Віталій Козловський, Ігор Кондратюк

Водночас продюсер відреагував на хвилю хейту в його бік, яка здійнялася під час вирішення його конфлікту з експідопічним. За його словами, коментарі в Мережі не мають для нього ваги, бо більшість не тямить у справжній суті справи.

"Та мені плювати на коментарі. Люди в масі своїй безграмотні. Це не мої слова, це доведено. Є контракт. Ви підписали контракт і там все написано – виконуй. Крапка. Якщо ти Homo sapiens, то твій підпис щось означає, а ні — не підписуй... Мені по барабану ці всі коментарі. Козловський програв всі суди легко, тому що він судився, блін, ну безглуздо", — зауважив зірка.

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Насамкінець Ігор підкреслив, що для нього ця конфліктна ситуація остаточно завершена, і більше він воліє не згадувати за минуле: "Я радію, тому що тема закрита. Це не про гроші. А про те, що ця вся історія, бадяга піарна на лайні, який робив не я, вона закрита. Все забули... В нього рабства ніколи не було. Це єдиний співак, в якого не було рабства".

Нагадаємо, нещодавно Ігор Кондратюк різко розкритикував скандал Вєрки Сердючки, яка виступила у Києві з російськомовною програмою.