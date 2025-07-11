Кондратюк розніс Данилка через російськомовні концерти Сердючки: "Йому до дупи, що гинуть українці"

Ігор Кондратюк, Вєрка Сердючка

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Український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк висловив свою жорстку позицію щодо виступів Вєрки Сердючки з російськомовними хітами.

В інтерв’ю "Слей Шоу" знаменитість обурився репертуаром Андрія Данилка, більш відомого публіці як Вєрка Сердючка. На думку Кондратюка, після 2014 року, а тим паче в умовах повномасштабної війни, продовження концертної діяльності з російськомовним репертуаром в Україні є неприйнятним. Водночас Кондратюк додав, що жодних силових чи адміністративних методів щодо таких артистів застосовувати не слід — суспільство саме має зробити свій вибір.

"Чому від 2014 року не до всіх дійшло, що на Росії потрібно ставити великий хрест?.. Тому що не у всіх є мізки. Це єдина відповідь" — різко прокоментував Ігор.

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Дата публікації 15:07, 14.06.25 Кількість переглядів 307 Вєрка Сердючка втрапила у мовний скандал через виконання російськомовних хітів у Києві

Ігор також висловив різке обурення щодо того, що, на його думку, Данилко ігнорує контекст повномасштабної війни та не реагує на злочини Росії, зокрема пов’язані з мовною політикою.

"Множити на нуль Вєрку Сердючку з її російськомовним репертуаром. Він талановитий і я його вважаю геніальним артистом. Андрій Данилко, який вважає себе українцем і хизується тим, що йому на 50 років заборонили в'їзд до Росії, він інтелектуальна нацменшина. Стаття 10 Конституції України це дозволяє робити. Йому до дупи, що гинуть українці, що спалюють українські книжки, спалюють українські прапори, розстрілюють українських військовополонених через мову... Йому це до дупи! Це означає, що в нього немає мізків", — гнівно додав продюсер.

Поки що Андрій Данилко публічно не відреагував на таку заяву Кондратюка. Але раніше артист зі сцени жартома згадав про омбудсмена, який ініціював звернення до поліції через російськомовний репертуар зірки.