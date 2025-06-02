Кондратюк висловився про повернення хітів Козловському, який виплатив йому борг: "Зіркові хвороби"

Ігор Кондратюк, Віталій Козловський

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Український продюсер Ігор Кондратюк висловився про творчість Віталія Козловського, який повернув собі своїх хіти шляхом виплати боргів.

Так, віднедавна артист заволодів правами на старі хіти. Тепер колишній підопічний продюсера успішно підкорює публіку на концертах і розриває музичні чарти ностальгією. Кондратюк тривалий час утримувався від коментарів, але все ж під одним з дописів свого колеги, продюсера Михайла Ясинського, написав свою думку.

У дописі на Facebook-сторінці Ясинський дав експертний коментар щодо розбірок Козловського та Кондратюка. За його словами, цей випадок показує, як співак, попри велику паузу в творчості через судові тяганини з експродюсером, зміг втримати інтерес аудиторії та розпочати нову хвилю. І додає, що такому успіху несвідомо посприяв і Кондратюк тим, що постійно створював резонанс довкола їхнього скандалу.

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Допис Михайла Ясинського / © facebook.com/mikeyasinskiy

"Сам того не бажаючи, пан Кондратюк забезпечив Козловському суперперезапуск. І я думаю, він це розуміє і це йому навряд чи подобається. Бо ідея полягала в тому, щоб покарати непокірного підлеглого артиста, а по факту це – друге народження. Навіть, як би це іронічно не звучало, другий "Шанс"! Але саме ця пауза, яка затягнулася точнісінько саме до моменту, коли ціле покоління, яке пам'ятає ці пісні, досягли певного віку, і не більше, щоб відриватися під них саме так, як вони роблять зараз – це справжня магія, і пан Кондратюк несвідомо своїми діями її творець. Як би він того не хотів. Проте він добра людина, бо якщо б була зла, то не віддав би права на ці пісні", - йдеться у дописі.

Під цими словами Кондратюк підтвердив, що він таки дійсно не любить правопорушників і завжди вимагає відповідного покарання. Крім того, звинуватив Козловського у "зіркових хворобах".

Коментарі Ігоря Кондратюка під дописом Михайла Ясинського / © facebook.com/mikeyasinskiy

Нагадаємо, нещодавно Віталій Козловський публічно перепросив у Ігоря Кондратюка та поставив крапку у їхньому конфлікті.