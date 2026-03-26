Кондратюк жорстко висловився про Марченко і розкрив закулісся відомого талант-шоу: "Це був маразм"

Ігор Кондратюк, Оксана Марченко

Український продюсер і ведучий Ігор Кондратюк, який нещодавно розповів про сина в ЗСУ, поділився спогадами про гучний конфлікт із телеведучою Оксаною Марченко, яка під час війни підтримала окупантів.

За словами Кондратюка, причиною сварки стала позиція Марченко після початку окупації Криму 2014 року. Продюсер зізнався, що не сприйняв її спроби «вчити», як правильно реагувати на ситуацію, і відтоді їхнє спілкування стало напруженим.

Ба більше, шоумен зізнається, що навіть звертався до керівництва каналу з проханням не ставити його в один кадр із колегою. Втім, через контракти та вже відзняті кастинги це було неможливо, тож їм довелося продовжити спільну роботу ще на певний період.

«Побив горщики з Оксаною Марченко саме через те, що вона вирішила вчити мене, як реагувати на окупацію Криму. Навесні 2014 року. Спілкувалися крізь зуби, бо це був маразм. Пам’ятаю я відпочивав з донькою і писав Бородянському (голові правління СТБ — прим. ред.): чому мовчить Оксана, я не хочу з нею йти в один кадр. А він мені сказав, як це можливо, бо ми вже записали кастинги. І вона наче залишилася ще на два сезони. У мене й у неї був контракт», — пригадав Ігор в інтерв’ю Марічці Падалко.

Продюсер також зазначив, що напруга відчувалася не лише між ними. Зокрема, подібні емоції переживав і фронтмен гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк, який також свого часу брав участь у популярному талант-шоу в ролі журі.

«Коли ми були з Хливнюком, то він теж не хотів говорити з Оксаною. Йому навіть у вухо казали: Андрій, це твоє внутрішнє бурління, а у нас шоу, щось говори. І він крізь зуби казав „добре, щось прокоментую“ і коментував», — зізнався шоумен.

