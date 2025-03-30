Кондратюк зробив гучну заяву про службу в ЗСУ Козловського та чи платить він йому борг

Ігор Кондратюк і Віталій Козловський

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Український продюсер і ведучий Ігор Кондратюк вперше за тривалий час поділився подробицями судових розбірок зі співаком Віталієм Козловським.

Раніше сам Козловський ділився, що поки триває його служба у Нацгвардії, то його експродюсер стягував з нього кошти за порушення авторських прав. Тим часом Ігор зараз заявив, що цей процес призупинився. За словами продюсера, так трапилося через те, що Козловський більше не несе службу. У причини він вдаватися не став.

"Він досить давно вже не служить. Це у нього треба запитати чому. У нас стосунки прості: він винен кошти по суду й усе, я про нього забуваю. Він періодично виходить на зв'язок з моїм адвокатом, відбувається бурління й знову це спадає. Я навіть не звертаю на це увагу. Він платив, коли служив. Бо це був офіційний процес через бухгалтерію", - зазначив продюсер в інтерв'ю Яніні Соколовій.

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Віталій Козловський / © instagram.com/vkozlovsky_music

Ба більше, на цьому Ігор не зупинився ділитися подробицями. Зірка пригадав телефонну розмову з командиром 3-го батальйону оперативного призначення "Свобода" Петром Кузиком: "Він сказав мені, шо його принизили тим, що зарахували до нього в бригаду Козловського".

Сам Віталій Козловський слова свого колишнього продюсера наразі не коментував.

Зазначимо, Віталій Козловський вступив до лав ЗСУ 2022 року. Незабаром артист заявив, що його колишній продюсер стягує з нього 20% зарплати військовослужбовця. Тоді співак звернувся до Ігоря Кондратюка з проханням тимчасово зупинити стягнення заборгованості на період, поки він служить на фронті. Утім, ведучий відповів, що все вирішував у судовій площині, тому на жодні інші умови експідопічного не погодився.

Нагадаємо, нещодавно сестру Маші Єфросиніної ошукали на понад 4 млн гривень в Росії. Ліза Ющенко назвала підозрюваних.