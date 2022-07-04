Кондратюк показав, що окупанти зробили з селом на Херсонщині, де він провів дитинство

Кондратюк показав, що окупанти зробили з селом на Херсонщині, де він провів дитинство

Від початку повномасштабного вторгнення Херсонщина, де народився та виріс продюсер Ігор Кондратюк, опинилася під окупацією.

Шоумен з болем сприймає те, що окупанти роблять з його малою батьківщиною, зокрема з селом Заградівка, де Кондратюк провів своє дитинство.

Фото: скріншот з відео

Зокрема, ведучий показав відео, на якому видно, що окупанти зробили з рідним селом продюсера. До слова, навколо лише одні руїни. Будинки, у яких донедавна жили українці, нині повністю зруйновані та випалені. Довкола лежать снаряди російських окупантів.

Фото: скріншот з відео

Фото: скріншот з відео

"Це найкраще село України для мене - Заградівка на півночі Херсонщини. У якому я прожив до своїх майже шести років. У хаті діда по мамі - Федора Зінченка. У цьому селі могила моєї мами, бабусі, діда і багатьох найближчих родичів. Бажаю російським нацистам, щоб всі їхні "малі батьківщини" стали такими ж, як дідова Заградівка зараз! Саме існування путінської Росії зараз - це суцільна "мова ненависті"! Рашисти - покидьки планети", - емоційно висловився Ігор Кондратюк.

Фото: скріншот з відео

До слова, від рук російських окупантів постраждав ы будинок Кондратюка. Російський снаряд зруйнував кондиціонер, вибив вікна на стіні, пошкодив стіну будинку продюсера під Києвом. Утім, шоумен поки не поспішає його ремонтувати. Ігор Кондратюк пояснив, чому не відбудовує будинок.

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