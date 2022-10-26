Кондратюк пригадав про заруби з путіністом Сосєдовим: "Він не від цього світу, істеричка"

Суперечки між продюсером та музичним критиком виникали під час роботи на одному з українських талант-шоу.

Український продюсер та ведучий Ігор Кондратюк пригадав про заруби з палким прихильником Путіна Сергієм Сосєдовим.

Зокрема, суперечки між ними виникали на одному з українських талант-шоу, де вони працювали суддями. Як пригадав Кондратюк, Сосєдов сильного топив за Радянський Союз. Коли між зніманнями був вільний час, вони могли щось обговорювати. Сосєдов, своєю чергою, демонстрував свою позицію, з якою Кондратюк був незгодний.

"У нас були такі заруби з Сосєдовим. Він просто фанат Радянського Союзу, Пугачової. Короче, такий совок, совок. Це було дивно, і я на це так різко реагував. Ну, це були фрагменти такого застілля в кулуарах між зніманнями. Сидимо, щось ні про що говоримо, там про те, яка смачна сьогодні їжа. Там слово за слово, і то таке... Я вже не розумію, чи то була спроба з'ясувати стосунки, чи це просто таке пікетування", - розповів Кондратюк в інтерв'ю "Rostyslove Production".

Сергій Сосєдов

Продюсер також зізнався, що його шокувала позиція щодо України Сергія Сосєдова. Зокрема, саме українське шоу принесло музичному продюсерові чималу популярність.

"Ту ахінею, яку він сказав там про Крим після 2014 року, чесно кажучи… Сказати, що я впав на дупу, я не можу сказати, ну я просто відкрив рота і думаю: "Ну, навіщо, що тобі поганого тут робили". Він, звісно, трішки не від цього світу, істеричка, я б з таким не товаришував. Але як персонаж - він був цікавий", - прокоментував продюсер.

Сергій Сосєдов

Нагадаємо, раніше Ігор Кондратюк розповів, як санкції від РНБО вплинуть на артистів-зрадників. Ведучий також прокоментував, чи зможуть вони користуватися званням "Народного артиста України".

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