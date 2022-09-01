Кондратюк пригадав, як працював з Оксаною Марченко: "Говорила не переходити на російську"

Шоумен Ігор Кондратюк розповів, якою була раніше дружина Медведчука – Оксана Марченко.

Загалом, і продюсер, і ведуча разом працювали у декількох проєктах. Як пригадав Кондратюк, раніше Марченко мала проукраїнську позицію. Ба більше, шоу вона вела українською мовою і колегам радила розмовляти лише рідною, навіть якщо до них приходили учасники з різних країн.

Щоправда, у житті Марченко розмовляла російською мовою.

"У нас із нею було декілька епізодів, коли вона говорила не переходити на російську мову, навіть якщо приїхали люди не з України... Реально ми з нею про це говорили. Вона питала: "Чому ти переходиш?". Я відповідав: "Так людина приїхала з-за Уралу, вона ж ні бельмеса". А вона говорила: "Це її проблеми, нехай вчить!" – розповів Кондратюк в інтерв'ю "SportArena".

Оксана Марченко / Фото: УНІАН

Також шоумен пригадав, що до неї на шоу приходив її тато. Чоловік постійно сидів у глядацькому залі та був одягнений у вишиванку.

"Тато її постійно ходив у вишиванці. У них там по-моєму мама з татом розійшлися, не говоритиму про це, я не дуже цікавився цим. Але тато був на всіх ефірах перші роки три. І він завжди приходив у вишиванці", - пригадав продюсер.

Загалом, Кондратюк переконаний, що Марченко знає, що насправді нині відбувається. На його думку, вона продала свою країну за криваві рублі.

Оксана Марченко і Медведчук

"Їхня сім'я вирішила стати зрадниками України, а могла зробити навпаки. Чому? Не знаю… Вірніше, я здогадуюсь чому. Гроші, мабуть, зіграли свою величезну роль. Гроші, і якісь зв'язки, які точно не можна розірвати у Медведчука. Казати, що вони категорично не згодні зі шляхом розвитки нашої країни – це маячня. Це навіть смішно слухати. Казати того, що я раніше бачив це в Оксани? Ні…", - додав Кондратюк.

Нагадаємо, тим часом учасник одного з талантшоу український співак Костя Бочаров, відомий як MELOVIN, не так тепло згадує про зрадницю Оксану Марченко. Він розповів, як ведуча доводила його до сліз і висміювала.

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