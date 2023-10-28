Кондратюк про те, скільки йому вже заплатив Козловський і звідки в нього такі борги: "Люди ведуться на брехливий понос"

Український продюсер Ігор Кондратюк та його експідопічний, співак Віталій Козловський продовжують публічно з'ясовувати конфлікт, який триває вже 10 років.

Продюсер неодноразово наголошував, що все давно вирішено судами і за законом Козловський має виплатити йому борг за порушення авторського права. Як зізнався Кондратюк, експідопічний йому вже заплатив близько 500 тисяч, втім ця сума ніщо у порівнянні з тим, скільки виконавець винен експродюсеру. Також Ігор пояснив, звідки у Козловського такі величезні борги перед ним:

Ігор Кондратюк, Віталій Козловський

"Уже виплатив десь 500 тисяч, ще винен десь 1,5 – 1,7 млн. Він же тупо зухвало накручував позови! Ось тому й такі суми. Так, не платив як годиться – звідси й такі борги. У 2019 і 2020 нічого не платив. А ще давав інтерв'ю про якісь 100-тисячні гонорари на концертах минулого року. З яких мав би відраховувати мені, а – не відраховував. Тобто, десь точно збрехав! Блін, а люди ведуться на словесний брехливий понос Козловського, капець", - зазначив Кондратюк.

Ігор Кондратюк / Фото: facebook.com/vitaliy.kozlovskiy

Ігор Кондратюк / Фото: facebook.com/vitaliy.kozlovskiy

Нагадаємо, що раніше Ігор Кондратюк зауважив, що не може зупинити процес стягування боргу з Віталія Козловського і пояснив чому. Також продюсер порахував, що йому треба прожити 53 роки, щоб Козловський йому заплатив все, що він винен своєму експродюсеру.

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