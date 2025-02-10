Кондратюк прокоментував перемогу Ziferblat на нацвідборі і дав гурту пораду, що потрібно змінити

Український продюсер Ігор Кондратюк прокоментував перемогу гурту Ziferblat на Національному відборі на "Євробачення-2025".

Продюсер вважає, що перемога колективу – цілком справедлива. За словами Кондратюка, конкурсна пісня Ziferblat - Bird of Pray – була цьогоріч найцікавішою. Ба більше, шоумен був переконаний, що саме гурт і переможе на нацвідборі, тож для нього це було цілком очікувано.

Також продюсер дав пораду учасникам Ziferblat. Кондратюк вважає, що першу літеру у назві колективу – Z – було б доцільно замінити, адже вона, мовляв, асоціюється із вторгненням РФ на територію України. До слова, окупанти малюють на техніці літеру "Z", а росіян, які підтримують війну, називають "Z-патріотами".

"Ziferblat, на мою думку, здобули перемогу цілком прогнозовано. Попри рівний склад учасників і їхні пісні, саме їхня музика була найцікавішою. Я рекомендую хлопцям змінити першу літеру в назві гурту, адже літера "Z" під час війни сприймається як символ російського фашизму", - розповів продюсер у коментарі "РБК-Україна".

Гурт Ziferblat / Фото: instagram.com/ziferblat_band

Також Ігор Кондратюк висловився про цьогорічний нацвідбір. Продюсер вважає, що конкурс був не найкращим. Зокрема, на нацвідборі не було представлено хітових пісень та яскравих артистів. Утім, все ж таки продюсер додав, що номери деяких учасників дійсно були на високому рівні, як і сценарії та режисерські рішення.

"Цьогорічний нацвідбір не був найкращим. Тут я погоджуюсь із критиками: ми так і не почули хітової пісні, яка б запалила "Євробачення" у Швейцарії. Ба більше, не побачили яскравого й оригінального артиста, яким свого часу став Melovin. Водночас деякі постановки були на високому рівні, як і сценарні та режисерські рішення шоу", - прокоментував шоумен.

Нагадаємо, раніше артист Андрій Данилко для сайту ТСН.ua прокоментував перемогу Ziferblat на нацвідборі. Співак поділився своїми враженнями від конкурсу.

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