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Кондратюк різко наїхав на Козловського після звинувачень, що він забирає його військову зарплату

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Кондратюк різко наїхав на Козловського після звинувачень, що він забирає його військову зарплату

Ігор Кондратюк / Фото: скриншот з відео

Продюсер пояснив, за що зі співака стягуються кошти.

Український продюсер та шоумен Ігор Кондратюк різко відповів на звинувачення, що забирає у свого колишнього підопічного Віталія Козловського всю його військову зарплатню.

Як пояснив Кондратюк, кошти у співака списує виконавча служба через порушення авторського права. Продюсер різко порадив Козловському краще пояснити, чому ж він раніше не виплачував борг.

"Твою зарплату забирає виконавча служба, неук, за те, що ти – рецидивіст з порушень авторського права. Ти напиши допис про те, чому не віддав судові борги раніше", - різко написав Кондратюк.

Ігор Кондратюк відповів Віталію Козловському / © instagram.com/vkozlovsky_music
Ігор Кондратюк відповів Віталію Козловському / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Такий коментар шоумен залишив в Instagram під дописом Віталія Козловського, в якому співак відверто зізнався, що майже вся його військова зарплата списується на користь Ігоря Кондратюка, а також в держбюджет на погашення штрафу. Мобілізований виконавець поділився, що після всіх відрахувань в нього майже зовсім не залишається коштів. За словами Козловського, Кондратюка просили тимчасово припинити виплати під час військової служби співака. Однак продюсер відмовився.

У коментарях Віталія Козловського підтримало чимало зірок та користувачів. Тим часом Кондратюка засудили за такий вчинок та назвали його "черствою людиною". Свій коментар продюсер видалив, та користувач на ім'я Дмитро встиг зробили скриншот, яким Віталій Козловський поділився в Instagram-stories.

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Дата публікації
Перегляди
959
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