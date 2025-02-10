Кондратюк різко висловився про гроші з держбюджету на знімання нацвідбору: "Маємо бути в адекваті"

Український продюсер Ігор Кондратюк, який нещодавно коментував переможців нацвідбору на "Євробачення-2025" Ziferblat, поділився загальними враженнями від організації конкурсу.

На думку продюсера, шоу було дуже масштабним з точки зору фінансування. Кондратюк наголосив, що податки українців під час війни були витрачені недоречно.

"Я б зробив телевізійну версію значно економнішою. В умовах війни коштовне шоу на "Суспільному", яке фінансується платниками податків, має недоречний вигляд", - зізнався зірка в інтерв'ю "РБК-Україна".

Переможці нацвідбору на "Євробачення-2025" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Продюсер переконаний, що в тилу кошти мають працювати ефективніше. Тобто мають витрачатися на гострі потреби, але не на феєричні розважальні шоу.

"Вибачайте, колеги, і не сприймайте це як бурчання невдоволеного колишнього виробника розважальних програм. Просто ми з вами тут, в тилу, маємо бути в адекваті", - підсумував Ігор.

Зазначимо, фінал нацвідбору на "Євробачення-2025" було проведено 8 лютого. За результатами голосування українців та журі до Базелю, Швейцарія, від України на міжнародний пісенний конкурс поїде гурт Ziferblat. Пропонуємо дізнатися, що відомо про музичний колектив та їхню конкурсу пісню.

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