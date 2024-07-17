Кондратюк розкритикував зрадницю Ані Лорак, яка зганьбилася заявою про мир: "Лайно, яке співає"

Український продюсер Ігор Кондратюк прокоментував поведінку одіозної співачки-зрадниці Ані Лорак, яка нещодавно цинічно заявила про мир у всьому світі.

Як відомо, днями Лорак виступила на проросійському фестивалі у Білорусі, де на тлі тероризму РФ найбільшою мрією назвала "мир у всьому світі". Разом з нею музичну подію відвідала ще одна "голубка миру" Таїсія Повалій. На таку поведінку колишніх українок відреагував Ігор Кондратюк. Він наголосив, що їхні лозунги про "мир" і так звану "дружбу народів" найбільш "відчутні" на окупованих територіях України під обстрілами, тому порадив їм там побувати. І додав, що зрадниці просто працюють за криваві рублі двох диктаторів.

"Те, що я бачу – паскудно. Вони виступали від себе, а не від України. І вони не могли не приїхати, бо їх запросив один диктатор, а вони живуть на батьківщині іншого диктатора. Якась маячня про "дружбу народів", то нехай вона приїде в Курахове й посидить, послухає, як звучить "дружба народів". І що це не зовсім так, як вони співають. Дві паскудні російські шльондри, російські громадянки. Це лайно, яке співає", - розповів Ігор в коментарі "Київ24".

Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

На думку продюсера, всі українські артисти-зрадники мають бути стертими з пам'яті українців, а їхні справи – передані до СБУ. І зазначив, що обидві мають понести відповідне кримінальне покарання.

"Коли людина – зрадник, то байдуже, що вона робить. Ця людина повинна бути засудженою, якщо вона приїде до України й отримати термін або зрадники, які заховалися в Росії, то на них немає управи. Не можу ображатися, воно дурне. Бог Лорак взагалі дав зв'язки й на тому закінчив її створення. Хай співає, що хоче. Ми маємо про них забути, позбавити звань і СБУ повинно розуміти, що ті фрази, які вони говорили, тягнуть на нормальний термін", - додав Кондратюк.

Нагадаємо, нещодавно Ігор Кондратюк різко пройшовся по реперу Серьозі, який цинічно набрехав про "нацистів" в Україні.

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