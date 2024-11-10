Кондратюк розкрив останню розмову з Узелковим і зізнався, від чого його застеріг: "Наїхав на нього"

Український продюсер Ігор Кондратюк висловився про боксера В'ячеслава Узелкова, який помер 9 листопада.

Ведучий на своїй Facebook-сторінці пригадав, якою була одна з останніх їхніх зустрічей. Зокрема, поділився, що вони перетнулися на публічному заході, де обговорювали політичні амбіції спортсмена. Як виявилося, В'ячеслав мав намір балотувався в мери Вінниці від проросійської партії ОПЗЖ. Як каже Кондратюк, тоді він одразу жорстко розкритикував таке рішення Узєлкова. Натомість боксер на такі застереження відреагував з повагою до думки продюсера.

"Востаннє, коли ми випадково зустрілись на якомусь заході, Слава сказав, що буде балотуватись в мери Вінниці від ОПЗЖ. Я, почувши назву партії, наїхав на нього максимально жорстко. Славко не очікував такої реакції... – Ігоре Васильовичу, ніхто мене ще так не вичитував за цей вчинок (він мене завжди називав по-батькові та на "ви". І говорив зі мною виключно українською). – Так всі ж бояться твоєї правої! Але то вже в іншому житті...", - написав знаменитість.

Ігор Кондратюк висловився про смерть В'ячеслава Узєлкова

Водночас Ігор Кондратюк звернувся до родини Узєлкова, зокрема його двох дітей – сина та доньки. Він висловив їм свої співчуття та вшанував пам'ять спортсмена.

"Земля тобі пухом, Слава. Мої щирі співчуття Роберту та Олівії й усім рідним", - додав продюсер.

Нагадаємо, нещодавно мер Віталій Кличко та зірки українського шоубізу також відреагували на смерть В'ячеслава Узєлкова. Сумська, Матвєєва та інші поділилися спогадами про покійного та вшанували його пам’ять.

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