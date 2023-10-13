Кондратюк відповів, чому забирає у Козловського військову зарплатню: "Брехуне, віддай ганебний борг"

Український продюсер Ігор Кондратюк певний час мовчав і не коментував скандал, який розгорівся навколо нього та його експідопічного Віталія Козловського.

Як відомо, друзі та колеги Козловського в публічному просторі розповіли, що Кондратюк забирає "левову" частку військової зарплатні Козловського, який зараз служить у Нацгвардії і боронить Україну на передовій. Згодом цю інформацію підтвердив і сам Козловський.

Кондратюк не втримався і написав чималий допис у своєму Facebook, де назвав Козловського брехуном.

"Тут один заслужений співак, орденоносець на ім’я Віталій Козловський (далі – ВК) розносить "новину" про те, що я під час війни забираю "левову частку" його, військовослужбовця, зарплатні. Він, як завжди – обманює. Хоча про такого завзятого рецидивіста-обманщика доцільніше вжити слово "бреше". Отже, з моменту постановки ВК на облік в одну з частин Нацгвардії на мою користь згідно виконавчого впровадження стягується 1/5 частина його зарплатні. Стягування робиться згідно з законом. Їх же потрібно виконувати, чи не так? У серпні я отримав 4 608,26 гривень, у вересні – 4 586,70 гривень. Повторюю, це – 20% від нинішньої зарплати ВК", – вніс ясність Кондратюк.

Ігор Кондратюк / Фото: facebook.com/kondratjukigor

Звернувся продюсер і до тих друзів та колег Козловського, які його захищають. Він наголосив, що не забирає всю зарплатню артиста-захисника і не має права заборонити виконавчій службі виконувати свою роботу.

Розповів Кондратюк і про те, скільки боргу Козловський йому вже повернув.

"Стосовно загальної ситуації боргів ВК по всіх судових процесах. За 2019 рік ВК сплатив 0,00 грн; 2020 рік – 0,00 грн; 2021 рік – 28 627,11 грн; 2022 рік – 4 981,22 грн і 2023 рік – 9 194,96 грн. Поки що загалом аж 42 803,29 грн. Десь 2% від суми, яку він, нерозумний рецидивіст-порушник авторського права, заборгував. Інформація про суди відкрита, і є в Реєстрі судових рішень, і в реєстрі боржників", – розповів Кондратюк.

Віталій Козловський та Ігор Кондратюк

Нагадаємо, скандал між Ігорем Кондратюком і Віталієм Козловським триває вже понад 10 років. Після розірвання співпраці зі скандалом Кондратюк звинувачує експідопічного в порушенні авторського права, Козловський же скаржиться, що експродюсер вимагає непід'ємний для нього борг.

А днями скандал отримав продовження. Як відомо, влітку Віталій Козловський став військовослужбовцем і служить у Нацгвардії. Тим часом друзі артиста-захисника повідомили, що Кондратюк забирає в нього "левову" частку його військової зарплатні.

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