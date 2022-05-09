Кондратюк висловився про доньку Сумської, яка живе в Росії

Український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк висловився щодо мовчання доньки народної артистки України Ольги Сумської – Антоніни Паперної.

Так, вона після початку повномасштабного вторгнення Росії до України залишилася жити у країні-агресорці.

В інтерв'ю YouTube-каналу Ukraine Media продюсер зазначив, що не засуджує Ольгу, оскільки вона не має відповідати за вчинок дорослої дитини. Втім, на його думку, єдиний варіант – розірвати з нею стосунки.

"Як Сумська може відповідати за те, що робить її донька? Що вона може з нею зробити? Нічого. Єдине - повністю розірвати стосунки. Але це вибір, який складно зробити. Дитина зробила вибір, з яким Оля зараз не згодна, але що вона може зробити? Відповідь – нічого", – зазначив він.

Кондратюк також поділився, що якщо Паперна давно вже не думає про свою країну як про Батьківщину, то їй байдуже все, що відбувається.

"Якщо їй болить за Україну, якщо вона відчуває себе частиною країни, де народилася, де живе її мати з батьком, то вона, швидше за все, переїде з Росії, тому що там жити неможливо", – поміркував продюсер.

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська розповіла, чому її донька залишається жити в Росії та не планує звідти виїжджати. За словами акторки, Тоня навіть не змогла приїхати на похорон бабусі.

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