Кондратюк VS Козловський: як почався конфлікт, коментар юриста щодо стягнення військової зарплати і реакція зірок

Конфлікт між продюсером та його колишнім підопічним триває вже понад 10 років.

Днями багаторічний конфлікт між продюсером Ігорем Кондратюком та співаком Віталієм Козловським набрав нових обертів.

Стало відомо, що левова частина військової зарплати виконавця йде на користь його експродюсера. Користувачі Мережі одразу вибухнули обуренням та розкритикували Ігоря Кондратюка, що той забирає в мобілізованого Козловського зароблені під час служби кошти. Тим часом продюсер запевняє, що його дії законні, а співак має виплачувати багатомільйонний борг.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, чому між Козловським та Кондратюком виник конфлікт, скільки грошей співак винен колишньому продюсеру, як на їхній скандал відреагували інші знаменитості, а також коментар юриста щодо стягнення військової зарплати артиста.

Чому почався конфлікт між Віталієм Козловським та Ігорем Кондратюком

Співпраця продюсера Ігоря Кондратюка та Віталія Козловського почалася на початку 2000-х років, познайомилися вони на шоу "Караоке на Майдані" 2002 року, де артист брав участь. Їхня співпраця тривала дев'ять років. За цей час у Віталія Козловського вийшло чимало відомих хітів: "Небо плаче", "Пинаколада", "Красота-разлука", "Шекспир" та багато інших.

Віталій Козловський та Ігор Кондратюк

Однак 2012 року співак припиняє співпрацю з Ігорем Кондратюком та розриває контракт. Згідно з умовами їхнього договору, всі права на пісні Віталія Козловського належали продюсеру, тож виконавець не мав права їх виконувати. Сам же артист всупереч забороні продовжив співати свої хіти.

"Борги виникли, коли на концертах заспівав свої пісні, емоційно піддавшись закликам багатотисячної публіки, яка на ці пісні чекала. Права на них, як не дивно, належали продюсеру. Бо коли співпрацювали, я на тотальній довірі підписував будь-які папери з напуттям: "Твоя справа співати. Документи - це просто формальність, підписуй, а по-людськи ми завжди домовимось". От я і був впевнений, що порозуміємось і дійдемо з ним згоди", - говорить Віталій Козловський.

Віталій Козловський та Ігор Кондратюк

Тим часом Ігор Кондратюк звинуватив колишнього підопічного в порушенні авторського права і подав на нього в суд.

Чому Віталій Козловський сплачує кошти Ігорю Кондратюку та скільки він винен експродюсеру

Як стверджує Кондратюк, співак програв всі суди, після яких має виплатити йому чималу суму коштів. Щоправда, їхній конфлікт триває й досі, а це понад 10 років.

Сам Віталій Козловський говорить, що вже виплатив Кондратюку один мільйон гривень. Наразі, за словами артиста, він має виплатити ще два мільйони.

"Вже один мільйон гривень я сплатив. Потім полетіли нові позови. Зараз маю сплатити ще два мільйони", - стверджує артист.

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Щоправда, у Кондратюка інша версія. Продюсер говорить, що від 2019 року до сьогодні Козловський сплатив йому майже 43 тисячі гривень боргу, а це лише 2% від суми, яку він винен.

"Стосовно загальної ситуації боргів ВК по всіх судових процесах. За 2019 рік ВК сплатив 0,00 грн; 2020 рік – 0,00 грн; 2021 рік – 28 627,11 грн; 2022 рік – 4 981,22 грн і 2023 рік – 9 194,96 грн. Поки що загалом аж 42 803,29 грн. Десь 2% від суми, яку він, нерозумний рецидивіст-порушник авторського права, заборгував", - переконує Кондратюк.

Ігор Кондратюк / Фото: скриншот з відео

Ігор Кондратюк "забирає" у Віталія Козловського військову зарплату

Від червня 2022 року співак служить в лавах ЗСУ, адже його мобілізували. Відповідно Козловський отримує військову зарплатню. Однак виявилося, що цих коштів артист не отримує. Спочатку продюсер Вадим Лисиця повідомив, що левова частина зарплати Козловського йде на рахунок Ігоря Кондратюка.

Вадим Лисиця та Віталій Козловський / Фото: facebook.com/vadymlysytsia

Згодом і сам артист підтвердив ці слова. Як стверджує Козловський, він майже зовсім не отримує зарплати. Певний відсоток йде на користь Ігоря Кондратюка, а також на штраф в держбюджет. Після всіх відрахувань у Козловського залишається половина зарплати, яку він теж не може отримувати, адже кошти, які надходять на банківську картку виконавця, блокуються і списуються виконавчою службою.

Співак говорить, що до Кондратюка зверталися з проханням тимчасово зупинити грошові стягнення на період, поки він служить на фронті. Річ у тім, що чимало потреб військові закривають самостійно, а в Козловського немає коштів, аби придбати необхідні речі. Однак Кондратюк відмовив експідопічному.

"До Кондратюка звернулись з листом з проханням призупинити стягнення на час проходження військової служби. Відповідь була така, що перебування на службі не заважає продовжити стягнення. Ось і все", - ділився артист.

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Згодом Ігор Кондратюк прокоментував це. Продюсер зазначив, що на його користь переказується лише 20% від зарплати Козловського.

"Якщо з ВК стягуються ще кошти, і він майже нічого не отримує на руки, про що пишуть він і його друзі, прихильники, то це банально означає, гроші з його зарплатні стягуються ще на чиюсь користь! Можливо, ВК ще комусь винен, чи виплачує кредит, і навіть не знає цього?" – прокоментував продюсер.

Допис Ігоря Кондратюка / Фото: facebook.com/kondratjukigor

Як знаменитості відреагували на те, що Ігор Кондратюк "забирає" у Віталія Козловського військову зарплату

Після новин, що продюсер забирає в колишнього підопічного левову частину його військової зарплати, Мережа вибухнула обуренням. Зокрема, це прокоментувало чимало українських знаменитостей, які стали на бік Віталія Козловського.

Акторка Ольга Сумська заявила, що Кондратюк перейшов межу: "Яка ж страшна ганьба! Стягувати останні гроші з воїна Національної гвардії, знаного співака, волонтера Віталія Козловського під час війни! Кондратюк давно перейшов межу в цій темі! Думали, хоча б в цей страшний час прийде до тями і зупиниться... Але ні. Продовжує ганьбитися!".

Ольга Сумська та Віталій Козловський / Фото: facebook.com/osumska

Співачка Оля Цибульська підтримала Віталія Козловського та обурилася вчинком Ігоря Кондратюка: "Віталію, я підтримую тебе! Дякую за службу! Твої вчинки говорять за себе. Дуже боляче".

Оля Цибульська та Віталій Козловський / Фото: instagram.com/cybulskaya

Шоумен Анатолій Анатоліч переконаний, що з боку Ігоря Кондратюка це ганебний вчинок: "Насправді, це ганебна ситуація. Я на твоєму боці".

Акторка Наталка Денисенко шокована, що в Козловського забирають зарплату: "Я просто шокована… Напевно, Кондратюка війна нічому не навчила… Якийсь сюр і ганьба".

Загалом, знаменитості стали на бік Віталія Козловського та розкритикували Ігоря Кондратюка. Вони переконані, що це ганебний вчинок – забирати у військового зарплату під час війни.

Маша Єфросиніна та Віталій Козловський

Коментар юриста щодо стягнення військової зарплати в Козловського

Юрист Богдан Кушнір у програмі "Сніданок з 1+1" прокоментував скандал Віталія Козловського та Ігоря Кондратюка. За його словами, не лише співак опинився у такій ситуації, що має зі своєї зарплати сплачувати борг. Юрист говорить, що планувалося прописати в законі, щоб військовим, які нині воюють, тимчасово зупинили боргові виплати. Однак досі не відбулися внесення змін до закону.

"Ще рік тому, влітку, були спроби запустити зміни до закону України щодо стягнення заборгованостей з осіб, які проходять військову службу, пов'язану з відсіччю російській агресії. Щоб цим особам, які несуть службу і обороняють Україну, не пробачили борги, а просто на цей період тимчасово зупинили примусове стягнення, розблокували їм рахунки для отримання заробітної плати", - говорить Кушнір.

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Юрист стверджує, що Віталій Козловський зобов'язаний сплачувати борг. Однак співак може домовитися з колишнім продюсером, щоб тимчасово зупинити виплати боргу та продовжити їх після завершення служби. Однак, як раніше говорив Козловський, до Кондратюка зверталися з відповідним проханням ,але той відмовив.

"Звичайно, кожен випадок, він індивідуальний. Якщо в одному випадку допоможе просто зв'язок і написання заяви до виконавчої служби і до стягувача боргу, то в іншому випадку лише законодавчий рівень допоможе це все врегулювати", - додав юрист.

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