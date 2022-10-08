Кондратюк запропонував Козловському продати орден від президента і повернути експродюсеру борг

Український продюсер та його експідопічний ворогують вже близько 10 років.

Продюсер Ігор Кондратюк прокоментував скандал зі співаком Віталієм Козловським, який триває вже не один рік.

За багато років шоумен та виконавець так і не змогли досягти порозуміння та поставити крапку у своєму конфлікті.

Натомість Кондратюк запропонував співаку відкладати гроші з корпоративів, або продати свій орден, який він отримав від президента.

Віталій Козловський та Ігор Кондратюк

"Його ніхто не запрошує на корпоративи. Він винен мені купу грошей і якби його запрошували, то він би мені гроші платив. Мені він великі гроші винен по судах. І що він виступає на корпоративах за хліб? Мусить платити, але не платить. Але він сплачує копійки з офіційного місця, де він проживає. Тож непотрібно мені розповідати про його корпоративи. Я за те, щоб у нього був мільйон корпоративів, і він нарешті заплатив мені все, що по судах винен. Може, продасть орден і віддасть борг?", - заявив Кондратюк у інтерв'ю Раміні Есхакзай.

Крім того, продюсер додав, що вважає, що зараз Козловський не такий популярний, як це було раніше.

Раніше сам Козловський, який за рішенням суду винен повернути експродюсеру мільйони, зізнавався, що просто не має таких коштів.

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