Конфуз Єфросиніної та незвичайний подарунок Мірошниченку: як минув нацвідбір на "Євробачення-2025"

Нарешті відгримів Національний відбір на "Євробачення-2025", де перемогу здобув гурт Ziferblat.

Цьогоріч учасники виступали з різноманітними піснями, а інтрига тягнулася до останнього, тож визначити ім'я переможця було доволі складно. Звісно, не минуло й без конфузів, однак вони жодним чином не вплинули на сам конкурс. Також на глядачів чекали приємні сюрпризи.

Гурт Ziferblat / Фото: instagram.com/ziferblat_band

Тож, редакція сайту ТСН.ua пропонує більш детально ознайомитися, як минув фінал нацвідбору на "Євробачення-2025".

Конкурс відкривали піснею Назарія Яремчука – "Усміхнися мені". Трек виконували артисти, які в різні роки брали участь у "Євробаченні", а саме Джамала, MELOVIN, Катерина Павленко, TVORCHI, Jerry Heil, alyona alyona, Руслана, Тимофій Музичук та Тіна Кароль. Кожен із них заспівав свою певну партію, в яких чулися нотки їхніх конкурсних пісень.

Далі вийшли ведучі – Маша Єфросиніна, Тімур Мірошниченко та Василь Байдак. Вони оголосили правила, імена учасників та членів журі, якими цьогоріч були Джамала, Сергій Танчинець та Катерина Павленко.

Василь Байдак, Маша Єфросиніна та Тімур Мірошниченко / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Першим серед фіналістів виступив Влад Шериф із піснею Wind of change. Він зайняв 10 місце. Судді та глядачі поставили йому лише по одному балу. Наступною була Абіє. Артистка представила трек "Дім", який приніс їй п'ять балів від глядачів та суддів. Виконавиця посіла 9 місце. На 8 позиції опинився гурт Future Culture. Колектив виборов сім балів, виконавши у фіналі трек Waste My Time. Krylata виступала восьмою. Конкурсна пісня принесла виконавиці вісім балів, тож вона опинилася на 7 місці. А от на 6 сходинці – "ДК Енергетик" із піснею "Сіль". Колектив виборов від глядачів та суддів теж вісім балів.

Переможець нацвідбору на "Євробачення-2025" гурт Ziferblat

П'ятірку лідерів відкриває FIЇNKA з піснею "Культура". В артистки 13 балів. На четвертому місці опинився Khayat із піснею Honor. Що цікаво, журі поставили співаку 10 балів, а от глядачі лише 6. Трійку лідерів відкриває Маша Кондратенко. Пісня No Time to Cry принесла їй 16 балів. Срібло вибороли Molodi. Після My sea теж принесла їм 16 балів. І перемогли на нацвідборі учасники гурту Ziferblat з піснею Bird of Pray. Глядачі поставили їм 10 балів, а журі – 9.

Звісно, окрім учасників, своїми виступами тішили й інші артисти. На сцені нацвідбору заспівав представник України на "Дитячому Євробаченні-2024" Артем Котенко, який разом зі Світланою Тарабаровою виконав трек "Дім". Юний співак настільки переповнився емоціями, що не стримав сліз та заплакав.

Артем Котенко

Розчулилася й журі Катерина Павленко. Щоправда, артистка не стримала сліз, коли свій номер демонстрував гурт Molodi.

Катерина Павленко

Також на сцені виступила переможниця "Євробачення-2004" Руслана. Вона виконала нову пісню "Закрутила". Особливо артистка дивувала своїми запальними танцями.

Руслана

Далі продюсерка нацвідбору Тіна Кароль виконала мікс хітів, а переможниця "Євробачення-2016" підготувала спеціальний номер, що присвячений 15-річчю її творчої діяльності.

Джамала

І родзинкою став гумористичний гурт Badstreet boys, до складу якого входять Володимир Дантес, Василь Байдак, Олег Свищ, Слава Кедр та Антон Тимошенко. Вони виконали трек Eurosong. Щоправда, без Дантеса. Як пожартували учасники колективу, це й на краще, адже тоді представниками України на "Євробаченні-2025" стали б вони.

Badstreet boys

До речі, гурт привітав Тімура Мірошниченка з особливим святом. Виповнилося рівно 20 років, як він веде пісенний конкурс. Мірошниченку подарували тортик із логотипом "Євробачення" та дублянку.

Тімур Мірошниченко / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Не минулося й без конфузів. Маша Єфросиніна на якусь мить розгубилася. Ведуча розмовляла на сцені з Сергієм Притулою, який прибув, аби закликати українців донатити на розмінування територій, аж раптом виникла незручна тиша. Єфросиніна одразу почала гортати сценарій. Однак Притула, який до початку повномасштабної війни теж був ведучий, допоміг колишній колезі вийти з незручної ситуації, розповівши про фаворитів.

Маша Єфросиніна та Сергій Притула / Фото: скриншот з відео

Також під час виступу KHAYAT стався конфуз. Виконавця підвела техніка. Однак артист настільки швидко викрутився з незручної ситуації, що це помітила лише Джамала.

KHAYAT на сцені нацвідбору "Євробачення-2025"

Окрім того, у "Дії" цьогоріч теж фіксувалися перебої. Тим не менш, це не завадило єврофанам проголосувати за свого фаворита. На нацвідборі переміг гурт Ziferblat. Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, що відомо про колектив.

