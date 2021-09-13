Конор Макгрегор накинувся на бойфренда Меган Фокс на червоній доріжці MTV VMA

Бійцю не сподобався зовнішній вигляд Machine Gun Kelly.

У Нью-Йорку минулої ночі відбулося вручення премії MTV Video Music Awards (MTV VMA).

Перед самим заходом, традиційно, зірки та гості позували на червоній доріжці. Однак не минулося без інцидентів. Так, коли до папараці вийшли акторка Меган Фокс та її бойфренд, репер Machine Gun Kelly, на них накинувся ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор.

Меган Фокс та Machine Gun Kelly на MTV Video Music Awards / Associated Press

Він намагався прорватися до них через охорону, а коли цього зробити не вдалося, вилив на реп-виконавця стакан з водою. Таку агресивну поведінку щодо обранця Меган, Макгрегор пояснив тим, що йому не сподобався зовнішній вигляд артиста.

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"Зі мною нічого не сталося. Я б'юся тільки зі справжніми бійцями. З тими, хто може битися. Я безумовно не б'юся з цими дрібними білими ванільними реперами. Я навіть не знаю цього хлопця. Я нічого про нього не знаю, окрім того, що він з Меган Фокс", - прокоментував Макгрегор інцидент.

Нагадаємо, що Меган Фокс та Machine Gun Kelly у травні разом відвідали Billboard Music Awards 2021. Парочка епатувала зовнішнім виглядом та відвертою поведінкою.

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