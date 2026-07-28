Контакти Анджеліни Джолі опинилася у відкритому доступі: як "злили" її номер телефону та адресу

Анджеліна Джолі / © Associated Press

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Американська акторка Анджеліна Джолі опинилася серед знаменитостей, чиї контактні дані випадково стали доступними через технічну помилку, пов’язану з архівом престижного кінофестивалю Tribeca Festival.

Інцидент виявив фахівець із кібербезпеки Єремія Фаулер під час перевірки незахищених баз даних. Він натрапив на архів фестивалю, який охоплював період від 2019 до 2026 року. У ньому містилося понад 666 тисяч записів. Серед численних документів експерт знайшов окрему папку з понад 13,5 тисячі контактів представників кіноіндустрії. До списку потрапили імена Анджеліни Джолі, Роберта Де Ніро, Дженніфер Лоуренс, Мартіна Скорсезе, Морґана Фрімена, Рамі Малека та інших відомих діячів Голлівуду, повідомляють Hello!.

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«Жодні приватні номери телефонів учасників фестивалю не були розкриті. Переважна більшість інформації, яку виявили, — це відкриті робочі контакти PR-агентів, менеджерів, пресслужб і офіційні електронні адреси, які й раніше були доступні публічно», — заявили організатори Tribeca Festival.

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Анджеліна Джолі / © Associated Press

Крім контактів, у резервній копії також містилися технічні відомості про пристрої, зокрема інформація про версії операційної системи iOS і браузера Safari. Після повідомлення про проблему архів оперативно прибрали з відкритого доступу. За попередніми висновками, причиною витоку стала людська помилка під час створення резервної копії, а не хакерська атака.

«Доказів того, що ці дані були викрадені або використані зловмисниками, наразі немає», — зазначив експерт із кібербезпеки Єремія Фаулер.

Нагадаємо, нещодавно 51-річна Анджеліна Джолі пішла на кардинальні зміни та залишає Лос-Анджелес після повноліття дітей.

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