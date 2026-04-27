Концерт Анастасії Приходько скасували в Чернівцях після заяви про "київську" мову

Анастасія Приходько

У Чернівцях спалахнув скандал навколо висловлювань артистки Анастасії Приходько, через що було скасовано її концерт.

Історія почала розгортатися після анонсу виступу співачки в Культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука. Подія була запланована на 5 травня. Однак після обговорень у соцмережах навколо мовного висловлювання артистки ситуація різко змінилася. У центрі почали отримувати звернення від обурених відвідувачів. Паралельно зросла увага до самого виступу. Зрештою заклад ухвалив рішення зупинити співпрацю з організаторами.

«Наша позиція залишається незмінною: ми підтримуємо українську культуру, українську мову та цінності, за які сьогодні бореться наша країна. Для нас важливо зберігати простір, який відповідає принципам поваги до української ідентичності, суспільства та наших відвідувачів», — йдеться у заяві.

Після цього у центрі уточнили, що про виступ дізналися вже на етапі продажу квитків. Контракт з організаторами так і не підписали. Там наголосили, що реагували на суспільний резонанс і одразу повідомили про неможливість проведення концерту в цій локації.

«Зараз, коли з’ясувалося, що почався продаж квитків і що концерт планується в нашому закладі, ми вирішили не підписувати жодного договору та повідомили організаторам, щоб вони шукали іншу локацію… Нас згадували в соціальних мережах, де люди обурювалися. Ми реагували та повідомляли, що у нас концерту не буде», — заявила в.о. директора центру Тетяна Д’яченко.

Звернення з місця, де мав відбуватися концерт Анастасії Приходько

З боку артистки також підтвердили зміну планів. У команді зазначили, що продовжувати підготовку до виступу в Чернівцях не будуть. Причиною назвали суспільну напругу довкола ситуації.

«Відбувся певний мініскандал: Анастасія планувала приїхати до Чернівців, але жителі сказали „ні“ і бойкотували, тому команда прийняла рішення повністю скасувати концерт, щоб не бути тригером…», — сказав піарник Кирило.

Він також додав, що тема мови залишається чутливою, а повернення до виступів у місті можливе лише за іншого суспільного клімату.

Паралельно стало відомо, що ще один концерт Приходько в Чернівецькій області також не відбудеться. Виступ у Новодністровську, запланований на 6 травня, скасували через слабкий попит на квитки.

Висловлювання Анастасії Приходько

Нагадаємо, напередодні артистка опинилася в центрі критики після допису в соцмережах, де назвала свою мовну практику «киевским русским языком», на що відреагував також ведучий Андрій Бєдняков. Саме ця заява стала тригером для подальшої реакції частини аудиторії та організаторів подій, що зрештою призвело до скасування виступів у регіоні.

