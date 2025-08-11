Концерт Макса Коржа у Варшаві закінчився скандалом: що розлютило поляків і до чого тут українці

Макс Корж

Білоруський співак Макс Корж відіграв концерт у Польщі, який закінчився скандалом через прапор УПА.

Подія відбулася у Варшаві на Національному стадіоні. Концертний майданчик вміщає близько 60 тисяч глядачів. Зокрема, на концерті Макса Коржа зібралося також й чимало українців, які ділилися відповідними відео у Мережі. Щоправда, це викликало неоднозначну реакцію, та й сам концерт не минув без скандалів.

Макс Корж / © instagram.com/maxkorzhmus

Концерт Макса Коржа у Варшаві та що обурило українців

Артист відіграв концерт 9 серпня. У день його виступу місцева влада Варшави перекривала вулиці довкола Національного стадіону та навіть змінювала рух громадського транспорту. Все тому, що концертний майданчик вміщує 60 тисяч осіб, тож глядачів зібралося чимало.

Під час входу на територію стадіону охорона ретельно перевіряла всіх фанів артиста. Зокрема, у глядачів навіть відбирали прапори, в тому числі й українські та білоруські (до слова, Макс Корж є співаком із Білорусі).

До речі, як виявилося, серед українців було чимало охочих потрапити на подію, про що свідчить безліч відео з соцмереж. Звичайно, це не минуло без обурень. Річ у тім, що Макс Корж хоч і засудив війну в Україні, але публічно не назвав Росію агресоркою. До речі, на цьому ж концерті у Варшаві співак закликав зупинити війну, але до конкретики не вдавався, що теж викликало обурення.

Українці, які ходять на концерти білоруса, що співає російською та має відкриті дати на концерти в Росії – ну для чого?

А до кого він звернувся? Може, до Ізраїлю? Чи до Зеленського, чи до путіна?! Нічого не зрозуміло, але наші люди бачать те, хочуть бачити.

Заплатити купу грошей білорусу, який навіть не має чіткої позиції…

Щоправда, деякі підтримали Макса Коржа. Зокрема, користувачі зазначали, що насправді Макс Корж підтримує Україну та проти розв'язаної Росією війни. Щодо його пісень російською, то юзери нагадали, що він – білорус.

Макс Корж відкрито виступає проти війни!

Як же мені подобаються українські хейтери Макса Коржа і людей, які були на виступі. Може, це заздрість? Ви всі слухали, виросли і танцювали під його пісні. І це факт. А ми вибираємо жити в кайф і радіти життю, яке у нас є!

Він один із тих, хто не боїться говорити про війну, співати. Досить того хейту проти нього! Він дійсно талановита людина!

Що на концерті Макса Коржа обурило поляків

До слова, хоч на концерт і було заборонено приносити будь-які прапори, однак деяким це все ж таки вдалося зробити. Зокрема, серед глядачів засвітився червоно-чорний стяг Української повстанської армії. На це звернув увагу депутат від партії "Право і справедливість" Даріуш Матецький. Політик різко засудив цей вчинок та пообіцяв написати заяву до прокуратури, вважаючи це порушенням статті 256 Кримінального кодексу Польщі, яка забороняє пропаганду тоталітарних ідеологій.

"У вас є сили кричати на польському стадіоні з прапором убивць-геноциду дітей, але у вас немає сил захищати власну батьківщину? Геть з Польщі!" – різко написав у своєму "X" Даріуш Матецький.

Допис Даріуша Матецького

До слова, офіційно прапор УПА у Польщі не заборонений. Тим не менш, у багатьох поляків він викликає суперечливі емоції через Волинську трагедію, коли у 1943-1944 роках на Волині відбулися криваві конфлікти між українцями та поляками. Польський інститут нацпам'яті називає офіційні дані про 120 тисяч загиблих поляків на Волині та в південно-східних воєводствах Другої Речі Посполитої, а також говорить про 5 тисяч убитих українців. Українські історики називають інші цифри: до 20 тисяч убитих українців і 35—40 тисяч убитих поляків.

Ставлення Макса Коржа до війни в Україні, яку розв'язала Росія

Ще 2016 року СБУ забороняла Максу Коржу в'їзд до України через відвідування ним окупованого Криму. Однак 2017 року відповідну заборону скасували. В СБУ прокоментували це тим, що не було виявлено у діях співака загрози національній безпеці, попри факти відвідування ним окупованого Криму.

Коли Росія розпочала проти України повномасштабну війну, Макс Корж виступив проти цього, опублікувавши допис в Instagram. Щоправда, він чітко не вказав на те, що РФ є агресоркою.

Макс Корж

У червні 2022 року виконавець випустив російськомовну антивоєнну пісню, де лунали такі рядки: "Має рацію той, хто захищає свій дім". Попри це, у співака й надалі були заплановані концерти в РФ. Після шквалу критики Макс Корж нібито скасував заплановані виступи, але дати виступів лишаються відкритими.

Тривалий час виконавець перебував у Білорусі, але за даними білоруських ЗМІ, він покинув країну після того, як його "викликали на бесіду" з політичних причин.