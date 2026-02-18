Концерт MELOVIN у Рівному зірвали активісти: поліції довелося втрутитися

MELOVIN зірвали концерт

Українському співаку MELOVIN невідомі зірвали концерт у Рівному.

Виконавець мав виступити в місті 17 лютого у Рівненському палаці культури "Текстильник". Проте захід так і не відбувся. Просто перед самою подією біля входу зібрались активісти. Вони були в масках, з плакатами протестували проти одностатевих шлюбів в Україні та вигукували відповідні гасла.

Врешті, концерт MELOVIN довелося скасувати. Організатори ухвалили таке рішення в цілях безпеки. Хоча присутнім оголосили, що це сталося з технічних причин. "Суспільне" повідомляє, що на місце прибула поліція. Правоохоронці поспілкувалися з присутніми та дійшли до висновку, що порушень громадського порядку не зафіксовано.

"Правоохоронці оперативно відреагували та прибули на місце події. Під час опрацювання повідомлення жодних сутичок чи інших суттєвих порушень громадського порядку зафіксовано не було", - йдеться в повідомленні поліції.

Директор Рівненського палацу культури теж прокоментував інцидент. Він зазначив, що прийшли активісти та вигукували гасла, при цьому охорона організаторів концерту покинула подію. Врешті, довелося втрутитися поліції.

"Мав бути концерт. Підписана відповідна угода. Прийшла група людей, вигукували гасла. Охорона організаторів покинула приміщення. Тоді приїхала поліція, аби поспілкуватися з присутніми. Нічого такого гарячого немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, MELOVIN влітку 2021 року здійснив камінгаут та повідомив, що є бісексуалом. Нещодавно артист був заручений із військовим, проте у День святого Валентина пара оголосила про розрив.