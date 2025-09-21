Концерт MONATIK в Києві: Дантес з синцем, "вагітні" танці ROXOLANA та повернення Аліни Паш

MONATIK

Реклама

У Києві відбувся грандіозний концерт одного з найпопулярніших артистів країни - на сцені Палацу спорту MONATIK представив пісні з альбому, над яким працював шість років!

Артист, який свого часу зібрав аншлаг на НСК "Олімпійський", цього разу поставив собі за мету здивувати не лише фанів, а й колег по сцені. Адже запланував на цей рік презентації чотирьох різних шоупрограм на чотирьох різних майданчиках столиці.

Концерт MONATIK у Києві

Нагадаємо, у лютому відбувся камерний концерт у КВЦ "Парковий", у липні шоу реалізували в приміщенні Українського Дому. І ось нарешті черга дійшла до наймасштабнішого майданчику — Палацу спорту. Редакція ТСН.ua побувала на події і зібрала найцікавіші моменти вечора.

Реклама

Концерт MONATIK у Києві

Концерт MONATIK у Києві

Вже по традиції минулих концертів, захід почався з благодійного аукціону, який проводили "Леви на джипі". Менше ніж за годину їм вдалося зібрати близько півмільйона гривень на потреби ЗСУ. Згодом на сцені з’явився вже постійний ведучий концертів Дмитра Монатіка — шоумен Євген Янович — і звернувся до глядачів поетичними рядками, які також є на платівці музиканта. Зазначимо, усього до альбому "Вічно танцююча людина" увійшло 32 треки, серед яких вісім дуетів з відомими артистами. До слова, усі спільні композиції вперше було представлено наживо саме у цей вечір.

Концерт MONATIK у Києві

Але перед тим, як заспівати в дуетах, 39-річний артист розігрівав публіку власними силами. Ефектно, майже по-театральному з’явившись на сцені, головний "винуватець" вечора одразу привернув увагу своїм костюмом, який для нього створив відомий дизайнер Іван Фролов. "Як же він буде в такій теплій кофтині танцювати дві години?!", - питання, яке одразу могло виникнути у глядачів після першого позирку на Монатіка, зображення якого демонстрували одночасно вісім величезних екранів. Адже всі знають, що Дмитро на своїх концертах “запалює" так, що спекотно навіть взимку. Але судячи з того, що артист жодного разу під час концерту не переодягнувся, у костюмі, який ще доповнювали шорти-спідниця, йому було більш ніж комфортно. Виконавши популярні композиції, в тому числі "Вічно танцююча людина" і "РитмоLove” артист нарешті перейшов до найочікуванішої частини вечора.

Концерт MONATIK у Києві

Концерт MONATIK у Києві

Дуетний блок розпочався з номеру з репером OTOY, які разом представили композицію I.D. ("Ідем Далі"). Нагадаємо, трек присвячений стрит-культурі та вуличним видам спорту. Тому весь номер артисти, так само як справжні спортсмени, активно переміщалися, охоплюючи своєю увагою всю арену Палацу.

Наступним на сцені з’явився гурт KAZKA на чолі з солісткою Олександрою Заріцькою, яка ще більше схудла за останні місяці. Після виконання спільного хіта “Про тебе" Монатік неочікувано переспівав пісню гурту — "Свята", чим викликав овації публіки. До слова, цей хід - з переспівом хітів своїх гостей — артист проробляв після кожного спільного номеру.

Реклама

Наступними були PHIL IT з треком “Спогади" і ROXOLANA з піснею “Інь Ян". Поява вагітної співачки з відкритим животиком здивувала багатьох, а ще більше — її запальні танці разом з Дмитром.

Концерт MONATIK у Києві

Концерт MONATIK у Києві

Найбільш пристрасним номером була постановка разом з Надєю Дорофєєвою на пісню “If you know what I mean". "Здається, мурашить. Здається, ми влипли. А як же інакше? Тебе би я випив", — співали артисти одне одному, злегка фліртуючи.

Концерт MONATIK у Києві

Концерт MONATIK у Києві

Яскравим повернення на українську сцену став виступ співачки Аліни Паш. Нагадаємо, артистка після повномасштабного вторгнення переїхала до Штатів. І ось нарешті повернулася. Виконуючи композицію під назвою "Скромність" Аліна разом з Дмитром точно не відповідали цьому поняттю — зірки впевнено і зухвало заспівали спільний трек, наче роблять це не вперше.

Концерт MONATIK у Києві

Ще був дует зі співачкою KOLA на пісню "127", який також не залишив артистів без овацій і підспівувань глядачів, хоча пісня тільки нещодавно попала в ротацію.

Реклама

У фіналі ж дуетного блоку відбувся виступ вже трьох артистів — разом з Монатіком на сцені з'явилися Володимир Дантес і Олексій Дурнєв. До речі, для блогера-шоумена це був дебют на великій сцені, який він точно запам’ятає надовго. А все тому, що його напарник Володимир Дантес просто під час виступу ледь не покалічився. Як ми дізналися, у фіналі свого виступу хлопці мали ефектно стрибнути у глибину сцени. Та щось пішло не так, і Дантес отримав забій обличчя з синяком на лобі.

Скриншот з відео, яке виклав одразу після виступу Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

До слова, як і на минулих концертах в рамках підтримки альбому співак Дмитро Монатік виставив на аукціон власну бейсболку, в якій танцював цього вечора. Глядач з фанзони віддав за неї 50 тисяч гривен. Також вже трохи передбачуваним, але не менш щемливим моментом було освідчення одного з глядачів своїй коханій, яких Монатік запросив на сцену. Звісно, дівчина відповіла згодою і під аплодисменти всього залу пара злилася у поцілунку.

Концерт MONATIK у Києві

Також не можна не відзначити усі хореографічні постановки, які вже традиційно створили для MONATIK найвідоміші хореографи країни — Костянтин Гордієнко й Олексій Базела. Але, на жаль, самі цього вечора не танцювали.

А взагалі концепція, яку MONATIK вже давно започаткував на своїх шоу — коли сцена перетвориться на 360-градусний простір — не може залишати глядача відстороненим усі дві з половиною години дійства. Часом здавалося, що Палац спорту не витримає тої енергії, якою MONATIK і його друзі-артисти заряджали цього вечора. Це був не просто концерт — а справжнє ШОУ дійсно світового рівня. Фантазії команди артиста не мають меж - вони вміють дивувати по-справжньому і перевершувати самих себе з кожною новою постановкою.

Реклама

Концерт MONATIK у Києві

Концерт MONATIK у Києві

Концерт MONATIK у Києві

На біс MONATIK подарував слухачам попурі зі своїх найвідоміших композицій. Фінальним акордом став акапельний спів Гімну України, який артист виконав разом із залом — момент, що розчулив до сліз, і точно залишиться в пам’яті всіх глядачів, як і все шоу.

Нагадаємо, другий концерт артиста відбувся в легендарному Українському домі і теж запам’ятався багатьма моментами.