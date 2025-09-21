ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2125
Час на прочитання
5 хв

Концерт MONATIK в Києві: Дантес з синцем, "вагітні" танці ROXOLANA та повернення Аліни Паш

Відомий артист презентував масштабне шоу у підтримку альбому "Вічно танцююча людина" і виступив з рекордною кількістю дуетів.

Автор публікації
Фото автора: Анна Севастьянова Анна Севастьянова
MONATIK

MONATIK

У Києві відбувся грандіозний концерт одного з найпопулярніших артистів країни - на сцені Палацу спорту MONATIK представив пісні з альбому, над яким працював шість років!

Артист, який свого часу зібрав аншлаг на НСК "Олімпійський", цього разу поставив собі за мету здивувати не лише фанів, а й колег по сцені. Адже запланував на цей рік презентації чотирьох різних шоупрограм на чотирьох різних майданчиках столиці. 

Концерт MONATIK у Києві

Концерт MONATIK у Києві

Нагадаємо, у лютому відбувся камерний концерт у КВЦ "Парковий", у липні шоу реалізували в приміщенні Українського Дому. І ось нарешті черга дійшла до наймасштабнішого майданчику — Палацу спорту. Редакція ТСН.ua побувала на події і зібрала найцікавіші моменти вечора.

Концерт MONATIK у Києві

Концерт MONATIK у Києві

Концерт MONATIK у Києві

Концерт MONATIK у Києві

Вже по традиції минулих концертів, захід почався з благодійного аукціону, який проводили "Леви на джипі". Менше ніж за годину їм вдалося зібрати близько півмільйона гривень на потреби ЗСУ. Згодом на сцені з’явився вже постійний ведучий концертів Дмитра Монатіка — шоумен Євген Янович — і звернувся до глядачів поетичними рядками, які також є на платівці музиканта. Зазначимо, усього до альбому "Вічно танцююча людина" увійшло 32 треки, серед яких вісім дуетів з відомими артистами. До слова, усі спільні композиції вперше було представлено наживо саме у цей вечір. 

Концерт MONATIK у Києві

Концерт MONATIK у Києві

Але перед тим, як заспівати в дуетах, 39-річний артист розігрівав публіку власними силами. Ефектно, майже по-театральному з’явившись на сцені, головний "винуватець" вечора одразу привернув увагу своїм костюмом, який для нього створив відомий дизайнер Іван Фролов. "Як же він буде в такій теплій кофтині танцювати дві години?!", - питання, яке одразу могло виникнути у глядачів після першого позирку на Монатіка, зображення якого демонстрували одночасно вісім величезних екранів. Адже всі знають, що Дмитро на своїх концертах “запалює" так, що спекотно навіть взимку. Але судячи з того, що артист жодного разу під час концерту не переодягнувся, у костюмі, який ще доповнювали шорти-спідниця, йому було більш ніж комфортно. Виконавши популярні композиції, в тому числі "Вічно танцююча людина" і "РитмоLove” артист нарешті перейшов до найочікуванішої частини вечора.

Концерт MONATIK у Києві

Концерт MONATIK у Києві

Концерт MONATIK у Києві

Концерт MONATIK у Києві

Дуетний блок розпочався з номеру з репером OTOY, які разом представили композицію I.D. ("Ідем Далі"). Нагадаємо, трек присвячений стрит-культурі та вуличним видам спорту. Тому весь номер артисти, так само як справжні спортсмени, активно переміщалися, охоплюючи своєю увагою всю арену Палацу. 

Наступним на сцені з’явився гурт KAZKA на чолі з солісткою Олександрою Заріцькою, яка ще більше схудла за останні місяці. Після виконання спільного хіта “Про тебе" Монатік неочікувано переспівав пісню гурту — "Свята", чим викликав овації публіки. До слова, цей хід - з переспівом хітів своїх гостей — артист проробляв після кожного спільного номеру.

Наступними були PHIL IT з треком “Спогади" і ROXOLANA з піснею “Інь Ян". Поява вагітної співачки з відкритим животиком здивувала багатьох, а ще більше — її запальні танці разом з Дмитром.

Концерт MONATIK у Києві

Концерт MONATIK у Києві

Концерт MONATIK у Києві

Концерт MONATIK у Києві

Найбільш пристрасним номером була постановка разом з Надєю Дорофєєвою на пісню “If you know what I mean". "Здається, мурашить. Здається, ми влипли. А як же інакше? Тебе би я випив", — співали артисти одне одному, злегка фліртуючи.

Концерт MONATIK у Києві

Концерт MONATIK у Києві

Концерт MONATIK у Києві

Концерт MONATIK у Києві

Яскравим повернення на українську сцену став виступ співачки Аліни Паш. Нагадаємо, артистка після повномасштабного вторгнення переїхала до Штатів. І ось нарешті повернулася. Виконуючи композицію під назвою "Скромність" Аліна разом з Дмитром точно не відповідали цьому поняттю — зірки впевнено і зухвало заспівали спільний трек, наче роблять це не вперше.

Концерт MONATIK у Києві

Концерт MONATIK у Києві

Ще був дует зі співачкою KOLA на пісню "127", який також не залишив артистів без овацій і підспівувань глядачів, хоча пісня тільки нещодавно попала в ротацію.

У фіналі ж дуетного блоку відбувся виступ вже трьох артистів — разом з Монатіком на сцені з'явилися Володимир Дантес і Олексій Дурнєв. До речі, для блогера-шоумена це був дебют на великій сцені, який він точно запам’ятає надовго. А все тому, що його напарник Володимир Дантес просто під час виступу ледь не покалічився. Як ми дізналися, у фіналі свого виступу хлопці мали ефектно стрибнути у глибину сцени. Та щось пішло не так, і Дантес отримав забій обличчя з синяком на лобі. 

Скриншот з відео, яке виклав одразу після виступу Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

Скриншот з відео, яке виклав одразу після виступу Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

До слова, як і на минулих концертах в рамках підтримки альбому співак Дмитро Монатік виставив на аукціон власну бейсболку, в якій танцював цього вечора. Глядач з фанзони віддав за неї 50 тисяч гривен. Також вже трохи передбачуваним, але не менш щемливим моментом було освідчення одного з глядачів своїй коханій, яких Монатік запросив на сцену. Звісно, дівчина відповіла згодою і під аплодисменти всього залу пара злилася у поцілунку.

Концерт MONATIK у Києві

Концерт MONATIK у Києві

Також не можна не відзначити усі хореографічні постановки, які вже традиційно створили для MONATIK найвідоміші хореографи країни — Костянтин Гордієнко й Олексій Базела. Але, на жаль, самі цього вечора не танцювали.

А взагалі концепція, яку MONATIK вже давно започаткував на своїх шоу — коли сцена перетвориться на 360-градусний простір — не може залишати глядача відстороненим усі дві з половиною години дійства. Часом здавалося, що Палац спорту не витримає тої енергії, якою MONATIK і його друзі-артисти заряджали цього вечора. Це був не просто концерт — а справжнє ШОУ дійсно світового рівня. Фантазії команди артиста не мають меж - вони вміють дивувати по-справжньому і перевершувати самих себе з кожною новою постановкою.

Концерт MONATIK у Києві

Концерт MONATIK у Києві

Концерт MONATIK у Києві

Концерт MONATIK у Києві

Концерт MONATIK у Києві

Концерт MONATIK у Києві

На біс MONATIK подарував слухачам попурі зі своїх найвідоміших композицій. Фінальним акордом став акапельний спів Гімну України, який артист виконав разом із залом — момент, що розчулив до сліз, і точно залишиться в пам’яті всіх глядачів, як і все шоу.

Нагадаємо, другий концерт артиста відбувся в легендарному Українському домі і теж запам’ятався багатьма моментами.

Дата публікації
Кількість переглядів
2125
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie