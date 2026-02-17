Концерт пам'яті Степана Гіги: відомі зірки зберуться на сцені, аби вшанувати легендарного співака

Степан Гіга

Незабаром у Києві відбудеться концерт, що присвячений пам'яті легенди української естради та шлягеру, народного артиста України Степана Гіги, який помер торік 12 грудня.

Подія запланована на 28 березня. Саме цього вечора головна багатотисячна концертна арена країни — "Палац спорту" — прийме великий концерт пам'яті Степана Гіги, ім'я якого назавжди вписане в історію національної культури, а пісні "Цей сон", "Яворина", "Золото Карпат" стали частиною музичного коду кількох поколінь українців.

У концерті візьмуть участь понад 50 відомих українських артистів і гуртів — представники різних поколінь і музичних напрямів. Вони зійдуться на одній сцені, щоб виконати знакові пісні Степана Гіги та віддати йому шану. Усі композиції прозвучать у спеціально підготовлених сучасних аранжуваннях, які збережуть дух оригіналу й водночас відкриють музику співака новому поколінню слухачів.

Зазначено, що в концерті братимуть участь діти Степана Гіги, артистки FIЇNKA, alyona alyona, Наталія Бучинська, Оля Цибульська, Злата Огнєвіч, Олена Тополя, Геля Зозуля, співаки Віктор Бронюк, Volkanov, Роман Спорпіон, Dima Prokopov, Артем Пивоваров, гурти "Лісапетний батальйон", "Зорепад", TVORCHI та багато інших.

Нагадаємо, Степан Гіга помер 12 грудня 2025 року у віці 66 років. Життя артиста обірвалось в одній із лікарень Львова, куди він потрапив незадовго до смерті. Прощання з виконавцем відбулось 14-15 грудня, після чого його поховали Личаківському кладовищі.