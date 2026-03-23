ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
223
Час на прочитання
1 хв

Концерти ексучасника Modern Talking скасували в Литві на тлі його заяв про прихильність до Росії

Артист мав заплановані концерти у листопаді у двох литовський містах, але цього не станеться.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Дітер Болен / © Associated Press

Колишній учасник німецького музичного дуету Modern Talking Дітер Болен потрапив під відміну в Литві.

Артист мав виступити у двох литовських міста – Клайпеді та Каунасі. Концерти Болена мали б відбутися в листопаді. Продаж квитків вже навіть розпочали, але менш ніж за тиждень інформація про виступи зірки Modern Talking зникла. Місцеве видання LRT.lt з'ясувало, в чому причина. Виявилося, що концерти Дітера Болена скасували.

Причини такого рішення офіційно не називають. Проте припускається, що колишній учасник Modern Talking Дітер Болен потрапив під відміну на тлі його проросійських заяв. Так, він відкрито критикував санкції проти РФ, які запровадили через вторгнення країни до України. Окрім того, музикант був не в захваті через охолодження стосунків між Німеччиною та Росією, і при цьому називав цей тандем "командою мрії". Що ж стосується війни, то артист заявляв, що "в України немає шансів проти РФ".

Нагадаємо, нещодавно балерина-путіністка Світлана Захарова потрапила під відміну в Італії. Виступи танцівниці скасовують через її позицію щодо війни в Україні.

Дата публікації
Кількість переглядів
223
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie