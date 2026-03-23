Концерти ексучасника Modern Talking скасували в Литві на тлі його заяв про прихильність до Росії

Дітер Болен / © Associated Press

Колишній учасник німецького музичного дуету Modern Talking Дітер Болен потрапив під відміну в Литві.

Артист мав виступити у двох литовських міста – Клайпеді та Каунасі. Концерти Болена мали б відбутися в листопаді. Продаж квитків вже навіть розпочали, але менш ніж за тиждень інформація про виступи зірки Modern Talking зникла. Місцеве видання LRT.lt з'ясувало, в чому причина. Виявилося, що концерти Дітера Болена скасували.

Причини такого рішення офіційно не називають. Проте припускається, що колишній учасник Modern Talking Дітер Болен потрапив під відміну на тлі його проросійських заяв. Так, він відкрито критикував санкції проти РФ, які запровадили через вторгнення країни до України. Окрім того, музикант був не в захваті через охолодження стосунків між Німеччиною та Росією, і при цьому називав цей тандем "командою мрії". Що ж стосується війни, то артист заявляв, що "в України немає шансів проти РФ".

