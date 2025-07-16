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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Концерти Лорак, "Руки вверх" й інших путіністів скасували в Азербайджані: росіяни в істериці жаліються

В Азербайджані незабаром відбудеться музичний фестиваль, в якому мали брати участь й росіяни. Однак із ними розірвали всю співпрацю.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Ані Лорак

Ані Лорак / © instagram.com/anilorak

Концерти співачки Ані Лорак, гурту "Руки вверх" та інших російських артистів скасували в Азербайджані.

У 20-х числах липня в столиці країни Баку відбудеться музичний фестиваль Dream Fest 2025. Там виступить чимало артистів. Росіяни теж були представлені в лайнапі. Зокрема, концерти мали дати "Руки вверх", Клава Кока, Єгор Крід, Ані Лорак, Алсу, Стас П'єха та інші. Однак, всі їхні виступи скасували та замінити іншими артистами. Прибрали з програми навіть ведучих – Регіну Тодоренко та Мілоша Биковича.

Регіна Тодоренко / © instagram.com/reginatodorenko

Регіна Тодоренко / © instagram.com/reginatodorenko

Сталося це не просто так. Річ у тім, що між країною-агресоркою Росією та Азербайджаном погіршилися димпломатичні стосунки. Наприкінці червня в російському Єкатеринбурзі правоохоронці затримали пів сотні азербайджанців у зв'язку з нібито причетністю до вбивств 2001, 2010 та 2011 років. Це відбувалося з особливою жорстокістю, що двоє чоловіків загинули. Азербайджан засудив цей вчинок і, як відповідь, скасував усі культурні заходи Росії як на державному, так і на приватному рівні.

Тож, саме з цієї причини виступи російських артистів не відбудуться на фестивалі. Тим часом росіяни, які вже купили квитки, не стали розбиратися в причинно-наслідкових зв'язках, а почали активно жалітися. Вони бойкотують фестиваль та заявляють, що не збираються їхати до Баку.

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