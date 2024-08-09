Корогодський пройшовся по Ханумаку і Волошину, які хизуються виїздом за кордон: "Заваліть їб*ло"

Шоумен припустив, як має під час війни поводитися чоловік призовного віку, який не служить на фронті.

Український бізнесмен та шоумен Гарік Корогодський висловився про блогера Олександра Волошина та актора Руслана Ханумака, які можуть виїжджати за кордон та хизуються цим.

Першою чергою Корогодський пояснив, як, на його думку, має поводитися чоловік призовного віку, який не служить на фронті. В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" шоумен зазначив, що вони повинні бути скромними та не хизуватися перед аудиторією, наприклад, коштовними покупками.

Гарік Корогодський / Фото: ТСН.ua

"Я вважаю, що будь-який чоловік призовного віку, який не став на облік, має поводитися скромно. Якщо він веде соцмережі, де хизується машинами, це для мене неприпустимо", - прокоментував шоумен.

Гарік Корогодський також додав, що не кожен чоловік може стати героєм. Окрім того, він і сам з точністю не може сказати, чи зміг би піти в 25-річному віці воювати на фронт. Тим не менш, шоумен переконаний, якщо чоловік призовного віку виїхав за кордон або має змогу виїжджати, а потім повертатися, то не повинен цим хизуватися, а мовчки сидіти там.

Олександр Волошин, Руслан Ханумак

"Виїжджають – не всі мають бути героями, не всі можуть ними бути. Хтось виїхав – заваліть їб*ло. Я не знаю, зміг би я піти на війну, якби мені було 25 років. Сьогодні я собі кажу, що, звісно, я б зміг, але це може бути неправда. Я ж бачу, що війна – це страшна річ", - пояснив шоумен.

Нагадаємо, раніше Гарік Корогодський розповів про свою виставу "Двоє оголених чоловіків". Шоумен зізнався, як вмовив актора Олексія Вертинського голяка вийти на сцену.

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