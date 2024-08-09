Корогодський розкрив, як вмовив 68-річного Вертинського зіграти на сцені оголеним і де заборонили показ вистави

Шоумен пояснив, через що в одному з міст України не дозволили зіграти відверту виставу.

Український бізнесмен та шоумен Гарік Корогодський розсекретив, як вмовив 68-річного актора Олексія Вертинського зіграти на сцені повністю оголеним.

Так, Корогодський наприкінці 2022 представ виставу "Двоє оголених чоловіків", продюсером якої і став. Одну з головних ролей там грає Вертинський, за сценарієм він має показатися на сцені повністю оголеним. Як розповів Корогодський в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці", актора взагалі не довелося вмовляти. Ба більше, роль немов би саме для нього й була написана, а йому чудово вдається втілювати її на театральній сцені.

Олексій Вертинський / Фото: instagram.com/garikkorogodski

"Мені здається, що Вертинський сидів всі свої 68 років після кожної вистави і очікував, а коли прийде Гарік і запропонує мені грати оголеним. Він так природньо грає на сцені, як купається у своїй оголеності", - поділився шоумен.

Загалом, вже відбулося чимало показів вистави та навіть тур містами України. Якихось певних конфузів не виникало, щоправда, в Івано-Франківську не дали її зіграти. Річ у тім, що адміністрація міста має дати дозвіл на показ. Документи команда Корогодського занадто пізно подала, тож виставу довелося скасувати.

Гарік Корогодський та Олексій Вертинський / Фото: instagram.com/garikkorogodski

"Франківська мерія заборонила нам виставу. Івано-Франківськ – єдине місто в Україні, де ми маємо отримати дозвіл від військової адміністрації на виставу. Той, хто вів мені тур, прої**в отримати цей дозвіл. Адміністрація правильно повелася, бо їх мають попередити за 10 днів, вони мають розглядати, чи дозволити, а ми попередили за один день", - розповів шоумен.

Нагадаємо, раніше Гарік Корогодський розповів, де під час повномасштабної війни перебувають його діти та онуки. Також Бізнесмен зізнався, чому його син досі не може позбутися російського громадянства.

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