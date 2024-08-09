Корогодський здивував, чому побудував собі склеп і хто з відомих артистів виступатиме на його похороні

Український бізнесмен та шоумен Гарік Корогодський пояснив, чому збудував собі склеп, і назвав імена відомих артистів, з якими уклав контракт, щоб вони виступали на його похороні.

Знаменитість, який відомий своєю ексцентричністю, у потойбічне життя не вірить, але сценарій до власного похорону написав та навіть побудував склеп. В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" шоумен пояснив, що йому цікаво було цим займатися. Зокрема, після закінчення війни до склепу можуть приходити відвідувачі та атмосферно проводити там час.

"Я побудував, бо отримав задоволення від цього. Туди можуть приходити, там буде така тераса, де можна буде курнути, сподіваюся, війна ж закінчиться", - пояснив шоумен.

Гарік Корогодський / Фото: instagram.com/garikkorogodski

Окрім того, Корогодський ще й уклав контракт з відомим ісландським гуртом GusGus, який має виступити на його похороні. Колектив згідно з умовами договору повинен у будь-який час приїхати на поховання, однак музикантів про це мають попередити за 48 годин. Наразі Гарік Корогодський веде перемовини також і з українським дуетом Artbat, аби й ді-джеї теж заграли для присутніх.

"У мене є контракт з ісландським гуртом, що вони приїдуть будь-коли на мій похорон, їх мають попередити за 48 годин. Це про мій улюблений гурт GusGus. Зараз я ще веду перемовини ще з одним, але українським гуртом Artbat. Це дуже відомі у світі провідні ді-джеї, які допомагають Україні", - здивував шоумен.

Нагадаємо, раніше Гарік Корогодський висловився про свою виставу "Двоє оголених чоловіків". Шоумен розсекретив, як вмовив актора Олексія Вертинського зіграти в ній повністю оголеним.

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